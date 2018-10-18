Додано: Чет 18 жов, 2018 19:02

Вкладчик1234



я это привел пример к тому - что когда какая-то клуша кому-то рассказывает про то что она никогда в глаза не видела и не слышала, а что-то делает тока так потому что ей так сказала делать клава или люся не видя в глаза инструкции по эквайрингу ...

вот когда реально кто-то придет в карто доллярика и будет чарж-бэк она тогда узнает текст инструкции и вспомнит что ознакамливалась с ней. тут все серьезно на самом деле.

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX