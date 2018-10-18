Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:48

Flamingo написав: интерес к проведению мошеннической операции. Создаётся впечатление, что он собирает информацию как это провернуть. интерес к проведению мошеннической операции. Создаётся впечатление, что он собирает информацию как это провернуть.

(просто, все як і завжди: думаєш, що тут сидять "професіонали", "гуру"..... - а тут, як і на кожній гілці "дітвора" зібралась)

"Я - плякаль!"©))).... все ще простішше!- Я просто перший раз стикнувся з такою ситуацією, що "пін-код не запросили"! - от і все!- Я ТІЛЬКИ засумнівався у безпеці моїх коштів на картці" і ділов то"!.... прочитавши тут відгуки..... сумніви мої не розвіялись!...ну нічо, проїхали....