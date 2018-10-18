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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:17
Stringer написав:
И после первого такого вычета из зарплаты, эта кассирша больше не будет так умничать и рассказывать сказки братьев гримм
Спасибо за подробное разъяснение! Это не сказки,а как на самом деле происходит!И я уже писал,что были такие случаи прихода аленей в магазин с визгами,что потеряли карту и кто-то другой ей рассчитался! ОТвет-следите сами за своими вещами и вовремя блокируйте карты! Доказывать будете Вы,что не в сговоре с мошенником! Этого никому не надо! Может просто действительно ненарывались на крутого и знающего человека,но пока инцидентов со штрафами не было!p.s Подал идею,как и ув.Долярчику-дерзайте и зарабатываайте
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bub-har
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:23
bub-har написав:
И я уже писал,что были такие случаи прихода аленей в магазин с визгами,что потеряли карту и кто-то другой ей рассчитался!
А зачем они туда пошли?
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Vorlon
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:26
Ибо олени, очевидно же)
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Alex_ki
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:27
Alex_ki написав:
Ибо олени, очевидно же)
Совершенно верно!Не все знают законы! Сказали нет,значит нет и алени уходят!
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bub-har
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:43
Stringer написав:
Вы пишите заявление в банк, банк выставляет претензию мпс, мпс запрашивает у продавца чеки и другую информацию подтверждающую покупку владельцем карты (к примеру записи камер наблюдения).
Не большое уточнение.
МПС скорее всего обращается к банку установившему терминал у продавца. А банк уже обращается к продавцу.
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mephala
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:49
mephala написав: Stringer написав:
Вы пишите заявление в банк, банк выставляет претензию мпс, мпс запрашивает у продавца чеки и другую информацию подтверждающую покупку владельцем карты (к примеру записи камер наблюдения).
Не большое уточнение.
МПС скорее всего обращается к банку установившему терминал у продавца. А банк уже обращается к продавцу.
Естественно вся работа идёт через банки, да, они могут проводить расследования до 90 дней, и если операция была точно мошенническая, а не договорняк долярчика с кумом - деньги возвращают в 99 процентов случаев. А если был ввод пина по карте - даже расследование не будут проводить - банк владелец терминала отпишет мпс, что операция была с вводом пина, мпс пошлёт банк эмитент карты, а банк эмитент может выставить владельцу карты штраф за ложное сообщение.
Да и вообще сомнительно, что мошенник пойдёт отваривать похищенную карту в сильпо, есть более простые и действенные способы снять деньги с чужой карты.
Просто нашему троллю было больше не о чем поговорить в теме, в которой он даже не собирается разбираться.
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Stringer
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