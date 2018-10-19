Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:43

bub-har написав: Если у кого-то есть желание,то прооверьте на личном опыте как Вам вернут деньги мпс,банк,сильпо,или кто-там и можете хорошо заработать!Но ничего из этого не ыйдет-я в этом уверен! У меня нет желания заниматься подобными вещами! По теории я тоже многое чего знаю,но на практике получается иначе! И тут один ув.форумчанин писал как он через один супермаркет проводил шуры-муры с кредиткой,так в сильпо такой номер не прошёл бы! Если у кого-то есть желание,то прооверьте на личном опыте как Вам вернут деньги мпс,банк,сильпо,или кто-там и можете хорошо заработать!Но ничего из этого не ыйдет-я в этом уверен! У меня нет желания заниматься подобными вещами! По теории я тоже многое чего знаю,но на практике получается иначе! И тут один ув.форумчанин писал как он через один супермаркет проводил шуры-муры с кредиткой,так в сильпо такой номер не прошёл бы!

Ну если вам интересно я могу рассказать о личном опыте. Ситуация не один в один, но схожие детали имеются. Итак в апреле прошлого года я через пумбовскую р2р делал перевод с приватовской карты на карту пумбовскую в сумме 5000 грн. И ошибся при вводе номера сразу на 2 цифры. Да ещё и так совпало, что введенный мною номер пумбовской карты реально существовал и карта была активной. Поддержка р2р сразу отморозилась мы тут не при чем. В пумбе есть знакомые, которые подтвердили что деньги на карту поступили, карта принадлежит пенсу, открыта под депо, он с неё проценты снимает. Помочь как либо хотя бы связаться с этим человеком мой знакомый наотрез отказался, ну а сам пумбовскую как банк и слушать ничего не стал. Осталось обратиться в приват. Ну думаю эти и вовсе не станут со мной говорить. Система переводов чужая, получатель вне их зоны влияния - думаю пошлют меня куда подальше. Ан нет. Приняли заявку. Предупредили что дело не одного месяца поскольку разбирательство будет идти через МПС. Так и случилось, но в начале июля деньги уже мне вернулись. Хотя р2р был исполнен по всем правилам, с вводом обеих номеров карт вручную, введением срока валидности и свв, с подтверждением кодом из смс. Но деньги вернули! Так что инструменты возврата денег через МПС есть, довольно неплохие и работающие. Но лучше в такие ситуации не попадать.