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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:17
Stringer написав:
И после первого такого вычета из зарплаты, эта кассирша больше не будет так умничать и рассказывать сказки братьев гримм
Спасибо за подробное разъяснение! Это не сказки,а как на самом деле происходит!И я уже писал,что были такие случаи прихода аленей в магазин с визгами,что потеряли карту и кто-то другой ей рассчитался! ОТвет-следите сами за своими вещами и вовремя блокируйте карты! Доказывать будете Вы,что не в сговоре с мошенником! Этого никому не надо! Может просто действительно ненарывались на крутого и знающего человека,но пока инцидентов со штрафами не было!p.s Подал идею,как и ув.Долярчику-дерзайте и зарабатываайте
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bub-har
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:23
bub-har написав:
И я уже писал,что были такие случаи прихода аленей в магазин с визгами,что потеряли карту и кто-то другой ей рассчитался!
А зачем они туда пошли?
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Vorlon
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:26
Ибо олени, очевидно же)
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Alex_ki
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:27
Alex_ki написав:
Ибо олени, очевидно же)
Совершенно верно!Не все знают законы! Сказали нет,значит нет и алени уходят!
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bub-har
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:43
Stringer написав:
Вы пишите заявление в банк, банк выставляет претензию мпс, мпс запрашивает у продавца чеки и другую информацию подтверждающую покупку владельцем карты (к примеру записи камер наблюдения).
Не большое уточнение.
МПС скорее всего обращается к банку установившему терминал у продавца. А банк уже обращается к продавцу.
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mephala
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:49
mephala написав: Stringer написав:
Вы пишите заявление в банк, банк выставляет претензию мпс, мпс запрашивает у продавца чеки и другую информацию подтверждающую покупку владельцем карты (к примеру записи камер наблюдения).
Не большое уточнение.
МПС скорее всего обращается к банку установившему терминал у продавца. А банк уже обращается к продавцу.
Естественно вся работа идёт через банки, да, они могут проводить расследования до 90 дней, и если операция была точно мошенническая, а не договорняк долярчика с кумом - деньги возвращают в 99 процентов случаев. А если был ввод пина по карте - даже расследование не будут проводить - банк владелец терминала отпишет мпс, что операция была с вводом пина, мпс пошлёт банк эмитент карты, а банк эмитент может выставить владельцу карты штраф за ложное сообщение.
Да и вообще сомнительно, что мошенник пойдёт отваривать похищенную карту в сильпо, есть более простые и действенные способы снять деньги с чужой карты.
Просто нашему троллю было больше не о чем поговорить в теме, в которой он даже не собирается разбираться.
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Stringer
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tmp01
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:47
freeze написав:
Поверьте, никто за покупку в супермаркете на 100-200 грн никого не будет идентифицировать, опознавать и тем более привлекать.
Ну, если поставить задачу нацарювать 100-200 гривен, то это дельце, пожалуй, при грамотном подходе, провернуть удастся. Только такие деньжищи вряд-ли заинтересуют тех, кто может сделать всё грамотно. А те, кого это могло бы заинтересовать, вряд-ли в курсе существования процедуры оспаривания транзакций в МПС.
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M-Audio
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:58
M-Audio написав: freeze написав:
Поверьте, никто за покупку в супермаркете на 100-200 грн никого не будет идентифицировать, опознавать и тем более привлекать.
Ну, если поставить задачу нацарювать 100-200 гривен, то это дельце, пожалуй, при грамотном подходе, провернуть удастся. Только такие деньжищи вряд-ли заинтересуют тех, кто может сделать всё грамотно. А те, кого это могло бы заинтересовать, вряд-ли в курсе существования процедуры оспаривания транзакций в МПС.
Совершенно верно. Удел тырить 100-200 грн это для школьников, случайно нашедших карту, удел грамотных людей - тут недавно 47 контейнеров с тканью пропали, не доехав до таможенной очистки на Одесской таможне, прокуратура возмущена.
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freeze
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:43
bub-har написав:
Если у кого-то есть желание,то прооверьте на личном опыте как Вам вернут деньги мпс,банк,сильпо,или кто-там и можете хорошо заработать!Но ничего из этого не ыйдет-я в этом уверен! У меня нет желания заниматься подобными вещами! По теории я тоже многое чего знаю,но на практике получается иначе! И тут один ув.форумчанин писал как он через один супермаркет проводил шуры-муры с кредиткой,так в сильпо такой номер не прошёл бы!
Ну если вам интересно я могу рассказать о личном опыте. Ситуация не один в один, но схожие детали имеются. Итак в апреле прошлого года я через пумбовскую р2р делал перевод с приватовской карты на карту пумбовскую в сумме 5000 грн. И ошибся при вводе номера сразу на 2 цифры. Да ещё и так совпало, что введенный мною номер пумбовской карты реально существовал и карта была активной. Поддержка р2р сразу отморозилась мы тут не при чем. В пумбе есть знакомые, которые подтвердили что деньги на карту поступили, карта принадлежит пенсу, открыта под депо, он с неё проценты снимает. Помочь как либо хотя бы связаться с этим человеком мой знакомый наотрез отказался, ну а сам пумбовскую как банк и слушать ничего не стал. Осталось обратиться в приват. Ну думаю эти и вовсе не станут со мной говорить. Система переводов чужая, получатель вне их зоны влияния - думаю пошлют меня куда подальше. Ан нет. Приняли заявку. Предупредили что дело не одного месяца поскольку разбирательство будет идти через МПС. Так и случилось, но в начале июля деньги уже мне вернулись. Хотя р2р был исполнен по всем правилам, с вводом обеих номеров карт вручную, введением срока валидности и свв, с подтверждением кодом из смс. Но деньги вернули! Так что инструменты возврата денег через МПС есть, довольно неплохие и работающие. Но лучше в такие ситуации не попадать.
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Flamingo
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