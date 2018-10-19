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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7806780778087809
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:23

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Так что инструменты возврата денег через МПС есть, довольно неплохие и работающие. Но лучше в такие ситуации не попадать.


чого не скажеш про крипто-валюти

зробив переказ і гудбай вася :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 07:49

Re: Приватбанк

  Долярчик написав:1)...тут сидидить більшіть теоретиків, які ніколи з таким не стикались, від слова ВЗАГАЛІ!
Периодически читал новости, как украли карту и про то, что поймали воришку во время оплаты ею. Владелец карты обратился в полицию (почему не блокировал карту я без понятия).

Другой случай из газеты. Любовница увела карту и зная ПИН пыталась снять деньги. Опять полиция её задержала.

Другими словами, если такой случай и произошел, то ты обращаешься в банк. Банк может потребовать от тебя заявление на обращение в полицию...

Нет никакого смысла обналичивать средства с ворованной карты здесь в Украине. Слепок магнитной полосы и ПИН продают на черном рынке, а потом все дела делаются заграницей.
MASolomko
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