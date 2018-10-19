чого не скажеш про крипто-валюти
зробив переказ і гудбай вася
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:23
Re: Приватбанк
чого не скажеш про крипто-валюти
зробив переказ і гудбай вася
+50грн !
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Додано: Суб 20 жов, 2018 07:49
Re: Приватбанк
Периодически читал новости, как украли карту и про то, что поймали воришку во время оплаты ею. Владелец карты обратился в полицию (почему не блокировал карту я без понятия).
Другой случай из газеты. Любовница увела карту и зная ПИН пыталась снять деньги. Опять полиция её задержала.
Другими словами, если такой случай и произошел, то ты обращаешься в банк. Банк может потребовать от тебя заявление на обращение в полицию...
Нет никакого смысла обналичивать средства с ворованной карты здесь в Украине. Слепок магнитной полосы и ПИН продают на черном рынке, а потом все дела делаются заграницей.
Додано: Суб 20 жов, 2018 10:05
Re: Приватбанк
Шановне товариство!
- не ображайтесь! - дякую тим, хто відгукнувсь "по ділу"!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 20 жов, 2018 10:09
Додано: Суб 20 жов, 2018 10:41
В сильпо без пина и в чеке - подпись не требуется - там запросто можно вернуть, но камер много - надо маскироваться/гримироваться, чтобы потом не опознали
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:05
Re: Приватбанк
Поскольку речь зашла о картах/пинах... У сына есть карта Эксима, куда зачисляется стипендия. Именная,с чипом. Везде, где он рассчитывается в магазинах, карту считывают с чипа, пин не запрашивается, на чеке надпись "підпис не потрібен", документы тоже не проверяют. Это нормально вообще?
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:09
да нормально.
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