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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7806780778087809
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:23

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Так что инструменты возврата денег через МПС есть, довольно неплохие и работающие. Но лучше в такие ситуации не попадать.


чого не скажеш про крипто-валюти

зробив переказ і гудбай вася :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 07:49

Re: Приватбанк

  Долярчик написав:1)...тут сидидить більшіть теоретиків, які ніколи з таким не стикались, від слова ВЗАГАЛІ!
Периодически читал новости, как украли карту и про то, что поймали воришку во время оплаты ею. Владелец карты обратился в полицию (почему не блокировал карту я без понятия).

Другой случай из газеты. Любовница увела карту и зная ПИН пыталась снять деньги. Опять полиция её задержала.

Другими словами, если такой случай и произошел, то ты обращаешься в банк. Банк может потребовать от тебя заявление на обращение в полицию...

Нет никакого смысла обналичивать средства с ворованной карты здесь в Украине. Слепок магнитной полосы и ПИН продают на черном рынке, а потом все дела делаются заграницей.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:05

Re: Приватбанк

Шановне товариство!
- не ображайтесь! - дякую тим, хто відгукнувсь "по ділу"!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:09

  Долярчик написав:Шановне товариство!
- не ображайтесь! - дякую тим, хто відгукнувсь "по ділу"!


Бросайте свои хозтовары, вам бы аниматором работать на разогреве
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:41

  IMPRINTER написав:
  bub-har написав:Интересное кино получается! Например,если я дал свою карту Долярчику и он оплатил без ввода пина и скупил пол АТБ,мы всё поделили поровну,а потом я устраиваю качели с АТБ и оспариваю данную покупку,что это был не я,то мне Атб всё возмещает :shock: Кто-то так пробовал?


да.
ноесли кассир увидит что подпись не ваша или в документах не фамилия доллярчика если карта именная то вам в лучшем случае должны отказать в худшем вызвать милицию.
торговая точка по инструкции должна проверять как минимум подпись ... если сумма покупки дорогая то еще и документы

В сильпо без пина и в чеке - подпись не требуется - там запросто можно вернуть, но камер много - надо маскироваться/гримироваться, чтобы потом не опознали
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:05

Re: Приватбанк

Поскольку речь зашла о картах/пинах... У сына есть карта Эксима, куда зачисляется стипендия. Именная,с чипом. Везде, где он рассчитывается в магазинах, карту считывают с чипа, пин не запрашивается, на чеке надпись "підпис не потрібен", документы тоже не проверяют. Это нормально вообще?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:09

  Ferlakur написав:Поскольку речь зашла о картах/пинах... У сына есть карта Эксима, куда зачисляется стипендия. Именная,с чипом. Везде, где он рассчитывается в магазинах, карту считывают с чипа, пин не запрашивается, на чеке надпись "підпис не потрібен", документы тоже не проверяют. Это нормально вообще?


да нормально.
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IMPRINTER
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