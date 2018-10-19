Приватбанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 жов, 2018 15:18
Долярчик походу левша, и не очень много писал всяких сочинений и конспектов
Я прав?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
Повідомлень: 6392
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4269 раз.
Подякували: 1477 раз.
Профіль
2
1
3
Додано: Суб 20 жов, 2018 15:24
WachtAmRhein написав:
Попросил только что дочку-второклассницу написать Доллярчик, почерк один в один.
Племяш, 27лет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 25967
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2077 раз.
Подякували: 2931 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 20 жов, 2018 15:28
WachtAmRhein написав: Долярчик написав:
... то ж, як то кажуть "проїхали"....
- але, ще на закінчення теми.....- там, на попередніх сторінках, трохи сміялись, що мала сума, тому типу так....
- так от, спеціально щойно зайшов в магазин алкоголю і купив дешеву мінеральну водичку.... ціна 7,20грн і пін-код був ПОТРІБЕН!!!
(тож, напевно, все ж таки залежить, як налаштований термінал! )
Попросил только что дочку-второклассницу написать Доллярчик, почерк один в один.
Аналогично, детский почерк!!!
*******
valya
Повідомлень: 1014
З нами з: 31.10.12
Подякував: 163 раз.
Подякували: 56 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 жов, 2018 15:29
clientage написав: WachtAmRhein написав:
Попросил только что дочку-второклассницу написать Доллярчик, почерк один в один.
Племяш, 27лет
А эт уже точно взрослый.
*******
valya
Повідомлень: 1014
З нами з: 31.10.12
Подякував: 163 раз.
Подякували: 56 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 жов, 2018 15:42
... просто, зробили якийсь челенж
(а хто мене хоч трохи знає "по форуму", то має пам'ятати, що в мене є синочок "школярик"
)
п. с.
.... і ніхто знову не придав увазі, що це була "дрібна" покупка БЕЗ підтвердження пін-коду і БЕЗ жодного підпису!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Повідомлень: 5042
З нами з: 19.10.15
Подякував: 239 раз.
Подякували: 257 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 жов, 2018 15:58
Долярчик Ни чего личного, просто наблюдения.
*******
valya
Повідомлень: 1014
З нами з: 31.10.12
Подякував: 163 раз.
Подякували: 56 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему