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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7807780878097810
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:18

Долярчик походу левша, и не очень много писал всяких сочинений и конспектов :)
Я прав?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:24

Re: Приватбанк

  WachtAmRhein написав:Попросил только что дочку-второклассницу написать Доллярчик, почерк один в один.

Племяш, 27лет
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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:28

  WachtAmRhein написав:
  Долярчик написав:... то ж, як то кажуть "проїхали"....
- але, ще на закінчення теми.....- там, на попередніх сторінках, трохи сміялись, що мала сума, тому типу так....
- так от, спеціально щойно зайшов в магазин алкоголю і купив дешеву мінеральну водичку.... ціна 7,20грн і пін-код був ПОТРІБЕН!!! :lol: :mrgreen:
(тож, напевно, все ж таки залежить, як налаштований термінал! )
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Попросил только что дочку-второклассницу написать Доллярчик, почерк один в один.

Аналогично, детский почерк!!!
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:29

  clientage написав:
  WachtAmRhein написав:Попросил только что дочку-второклассницу написать Доллярчик, почерк один в один.

Племяш, 27лет
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А эт уже точно взрослый.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:42

Re: Приватбанк

... просто, зробили якийсь челенж
:D :D :D
(а хто мене хоч трохи знає "по форуму", то має пам'ятати, що в мене є синочок "школярик" :wink: )

п. с.
.... і ніхто знову не придав увазі, що це була "дрібна" покупка БЕЗ підтвердження пін-коду і БЕЗ жодного підпису! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:58

Долярчик
Ни чего личного, просто наблюдения.
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  #<1 ... 7807780878097810
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