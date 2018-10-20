Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 жов, 2018 15:18
Долярчик походу левша, и не очень много писал всяких сочинений и конспектов
Я прав?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Додано: Суб 20 жов, 2018 15:24
WachtAmRhein написав:
Попросил только что дочку-второклассницу написать Доллярчик, почерк один в один.
Племяш, 27лет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 20 жов, 2018 15:28
WachtAmRhein написав: Долярчик написав:
... то ж, як то кажуть "проїхали"....
- але, ще на закінчення теми.....- там, на попередніх сторінках, трохи сміялись, що мала сума, тому типу так....
- так от, спеціально щойно зайшов в магазин алкоголю і купив дешеву мінеральну водичку.... ціна 7,20грн і пін-код був ПОТРІБЕН!!!
(тож, напевно, все ж таки залежить, як налаштований термінал! )
Попросил только что дочку-второклассницу написать Доллярчик, почерк один в один.
Аналогично, детский почерк!!!
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valya
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Додано: Суб 20 жов, 2018 15:29
clientage написав: WachtAmRhein написав:
Попросил только что дочку-второклассницу написать Доллярчик, почерк один в один.
Племяш, 27лет
А эт уже точно взрослый.
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valya
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Додано: Суб 20 жов, 2018 15:42
... просто, зробили якийсь челенж
(а хто мене хоч трохи знає "по форуму", то має пам'ятати, що в мене є синочок "школярик"
)
п. с.
.... і ніхто знову не придав увазі, що це була "дрібна" покупка БЕЗ підтвердження пін-коду і БЕЗ жодного підпису!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: Суб 20 жов, 2018 15:58
Долярчик Ни чего личного, просто наблюдения.
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valya
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Додано: Суб 20 жов, 2018 16:53
Вкладчик1234 написав:
Долярчик походу левша, и не очень много писал всяких сочинений и конспектов
Я прав?
Левша или нет - неизвестно, но то, что сочинений/конспектов было чуть менее чем мало - факт
mustbe
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Додано: Суб 20 жов, 2018 22:05
И опять понеслась... вот это дар у человека - флуд инициировать на ровном месте
Stringer
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Додано: Нед 21 жов, 2018 00:17
freeze написав: ol_zy написав:
то его могут и идентифицировать или опознать и привлечь...
Поверьте, никто за покупку в супермаркете на 100-200 грн никого не будет идентифицировать, опознавать и тем более привлекать. У следаков сотни дел на одного еднягу, там дурдом творится с делами. Этим никто не будет заниматься.
А 5-10К? Я так понял они собрались на приличную сумму обуть...
ol_zy
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Додано: Нед 21 жов, 2018 00:35
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IMPRINTER
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