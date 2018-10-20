Flamingo написав:Так что инструменты возврата денег через МПС есть, довольно неплохие и работающие. Но лучше в такие ситуации не попадать.
Спасибо за интересную историю из жизни,но ситуации бывают разные и по разному складываются! Вот моей маме,кто-то ТРИ МЕСЯЦА ПОДРЯД пополнял телефон на 200 грн(жалко,но потом паерестал)и что-то не подал заяву никуда на возврат денег за ошибочные транзакции! Может конечно он не картой пополнял,но врядли! Та и здесь так никто и не похвастался,как он оспорил транзакцию в супермаркете и развёл его на штраф и ему банк вернул деньги! Я же говорю,что таких случаев у супермаркета не было! Попробуйте,дайте карту куму,другу-он затарится,а потом подадите спорную транзакцию и Вам вернут деньги(и товар у Вас с другом/кумом останется,правда,друга/кума наверное объявят в розыск,но то не важно! А потом здесь отпишитесь,как Вам вернули деньги! P.S. Может получится,но я таких историй не слышал! Бонус за идею приветствуется
clientage написав:Вы предлагаете мне криминал, и грите, шо вам это не важно Если не важно, то грайтеся сами, но я вас пердупредил, шо вы горбатого лепите
Здесь речь шла о том,что можно оспорить транзакцию по карте без пина,совершённую другим человеком и супермаркет оштрафуют! Я подал идею,что кто хочет,тот может попробовать! Конкретно вам я ничего не предлагал И надо понимать шутки
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!