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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7808780978107811
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 08:31

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Так что инструменты возврата денег через МПС есть, довольно неплохие и работающие. Но лучше в такие ситуации не попадать.
Спасибо за интересную историю из жизни,но ситуации бывают разные и по разному складываются! Вот моей маме,кто-то ТРИ МЕСЯЦА ПОДРЯД пополнял телефон на 200 грн(жалко,но потом паерестал)и что-то не подал заяву никуда на возврат денег за ошибочные транзакции! Может конечно он не картой пополнял,но врядли! Та и здесь так никто и не похвастался,как он оспорил транзакцию в супермаркете и развёл его на штраф и ему банк вернул деньги! Я же говорю,что таких случаев у супермаркета не было! Попробуйте,дайте карту куму,другу-он затарится,а потом подадите спорную транзакцию и Вам вернут деньги(и товар у Вас с другом/кумом останется,правда,друга/кума наверное объявят в розыск,но то не важно! А потом здесь отпишитесь,как Вам вернули деньги! P.S. Может получится,но я таких историй не слышал! Бонус за идею приветствуется 8)
bub-har
 
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бл, калабуховский дом
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v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 09:10

Re: Приватбанк

  bub-har написав:объявят в розыск,но то не важно!

Вы предлагаете мне криминал, и грите, шо вам это не важно :evil:
Если не важно, то грайтеся сами, но я вас пердупредил, шо вы горбатого лепите :evil:
https://www.youtube.com/watch?v=XMtKi9PJZr4
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 09:22

Re: Приватбанк

  clientage написав:Вы предлагаете мне криминал, и грите, шо вам это не важно
Если не важно, то грайтеся сами, но я вас пердупредил, шо вы горбатого лепите
Здесь речь шла о том,что можно оспорить транзакцию по карте без пина,совершённую другим человеком и супермаркет оштрафуют! Я подал идею,что кто хочет,тот может попробовать! Конкретно вам я ничего не предлагал :twisted: И надо понимать шутки :twisted:
Востаннє редагувалось bub-har в Нед 21 жов, 2018 09:44, всього редагувалось 1 раз.
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 09:36

  v57 написав:бл, калабуховский дом
вселились :)

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:40

  bub-har написав:
  Flamingo написав:Так что инструменты возврата денег через МПС есть, довольно неплохие и работающие. Но лучше в такие ситуации не попадать.
Спасибо за интересную историю из жизни,но ситуации бывают разные и по разному складываются! Вот моей маме,кто-то ТРИ МЕСЯЦА ПОДРЯД пополнял телефон на 200 грн(жалко,но потом паерестал)и что-то не подал заяву никуда на возврат денег за ошибочные транзакции! Может конечно он не картой пополнял,но врядли! Та и здесь так никто и не похвастался,как он оспорил транзакцию в супермаркете и развёл его на штраф и ему банк вернул деньги! Я же говорю,что таких случаев у супермаркета не было! Попробуйте,дайте карту куму,другу-он затарится,а потом подадите спорную транзакцию и Вам вернут деньги(и товар у Вас с другом/кумом останется,правда,друга/кума наверное объявят в розыск,но то не важно! А потом здесь отпишитесь,как Вам вернули деньги! P.S. Может получится,но я таких историй не слышал! Бонус за идею приветствуется 8)

Читаю вас и удивляюсь. Вы что не понимаете что подстрекая даже в шуточной форме вы по сути совершаете противоправные действия. Я сейчас нахожусь на Канарах, общаюсь с разными людьми и прихожу к выводу что они живут лучше нас в том числе потому, что у них не возникает вот таких идей как у вас. Могу привести много примеров, когда мне представляли что либо на честном слове и у меня в том числе не возникало желания как-то обмануть этих людей. Надеюсь в нашей стране мы тоже придем к такому уровню сознания
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:25

  Flamingo написав:Читаю вас и удивляюсь. Вы что не понимаете что подстрекая даже в шуточной форме вы по сути совершаете противоправные действия. Я сейчас нахожусь на Канарах, общаюсь с разными людьми и прихожу к выводу что они живут лучше нас в том числе потому, что у них не возникает вот таких идей как у вас. Могу привести много примеров, когда мне представляли что либо на честном слове и у меня в том числе не возникало желания как-то обмануть этих людей. Надеюсь в нашей стране мы тоже придем к такому уровню сознания

Ініціатива довіри до відвідувачів львівських ресторанів виявилась збитковою. Акцію припинили раніше, ніж планувалось.
http://gazeta.lviv.ua/2018/10/20/benket ... -chek/amp/
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:31

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Я сейчас нахожусь на Канарах, общаюсь с разными людьми и прихожу к выводу что они живут лучше нас в том числе потому, что у них не возникает вот таких идей как у вас. Могу привести много примеров, когда мне представляли что либо на честном слове и у меня в том числе не возникало желания как-то обмануть этих людей. Надеюсь в нашей стране мы тоже придем к такому уровню сознания


Раді за Вас.
За довіру, як економічну категорію важливу для суспільного процвітання, отримали нобелівки Джон Неш, Роберт Ауманн, Томас Шеллінг. В нас же рівень взаємодовіри мінімальний, оскільки багато дуже "розумних" (по Задорнову, який навіть гуморив щось про обмін картками при поїздці в різні країни), тому і маємо те що маємо.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:43

  Ой+ написав:В нас же рівень взаємодовіри мінімальний, оскільки ...

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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