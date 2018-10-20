Flamingo написав:Так что инструменты возврата денег через МПС есть, довольно неплохие и работающие. Но лучше в такие ситуации не попадать.
Спасибо за интересную историю из жизни,но ситуации бывают разные и по разному складываются! Вот моей маме,кто-то ТРИ МЕСЯЦА ПОДРЯД пополнял телефон на 200 грн(жалко,но потом паерестал)и что-то не подал заяву никуда на возврат денег за ошибочные транзакции! Может конечно он не картой пополнял,но врядли! Та и здесь так никто и не похвастался,как он оспорил транзакцию в супермаркете и развёл его на штраф и ему банк вернул деньги! Я же говорю,что таких случаев у супермаркета не было! Попробуйте,дайте карту куму,другу-он затарится,а потом подадите спорную транзакцию и Вам вернут деньги(и товар у Вас с другом/кумом останется,правда,друга/кума наверное объявят в розыск,но то не важно! А потом здесь отпишитесь,как Вам вернули деньги! P.S. Может получится,но я таких историй не слышал! Бонус за идею приветствуется
clientage написав:Вы предлагаете мне криминал, и грите, шо вам это не важно Если не важно, то грайтеся сами, но я вас пердупредил, шо вы горбатого лепите
Здесь речь шла о том,что можно оспорить транзакцию по карте без пина,совершённую другим человеком и супермаркет оштрафуют! Я подал идею,что кто хочет,тот может попробовать! Конкретно вам я ничего не предлагал И надо понимать шутки
Востаннє редагувалось bub-har в Нед 21 жов, 2018 09:44, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Flamingo написав:Так что инструменты возврата денег через МПС есть, довольно неплохие и работающие. Но лучше в такие ситуации не попадать.
Спасибо за интересную историю из жизни,но ситуации бывают разные и по разному складываются! Вот моей маме,кто-то ТРИ МЕСЯЦА ПОДРЯД пополнял телефон на 200 грн(жалко,но потом паерестал)и что-то не подал заяву никуда на возврат денег за ошибочные транзакции! Может конечно он не картой пополнял,но врядли! Та и здесь так никто и не похвастался,как он оспорил транзакцию в супермаркете и развёл его на штраф и ему банк вернул деньги! Я же говорю,что таких случаев у супермаркета не было! Попробуйте,дайте карту куму,другу-он затарится,а потом подадите спорную транзакцию и Вам вернут деньги(и товар у Вас с другом/кумом останется,правда,друга/кума наверное объявят в розыск,но то не важно! А потом здесь отпишитесь,как Вам вернули деньги! P.S. Может получится,но я таких историй не слышал! Бонус за идею приветствуется
Читаю вас и удивляюсь. Вы что не понимаете что подстрекая даже в шуточной форме вы по сути совершаете противоправные действия. Я сейчас нахожусь на Канарах, общаюсь с разными людьми и прихожу к выводу что они живут лучше нас в том числе потому, что у них не возникает вот таких идей как у вас. Могу привести много примеров, когда мне представляли что либо на честном слове и у меня в том числе не возникало желания как-то обмануть этих людей. Надеюсь в нашей стране мы тоже придем к такому уровню сознания
Flamingo написав:Читаю вас и удивляюсь. Вы что не понимаете что подстрекая даже в шуточной форме вы по сути совершаете противоправные действия. Я сейчас нахожусь на Канарах, общаюсь с разными людьми и прихожу к выводу что они живут лучше нас в том числе потому, что у них не возникает вот таких идей как у вас. Могу привести много примеров, когда мне представляли что либо на честном слове и у меня в том числе не возникало желания как-то обмануть этих людей. Надеюсь в нашей стране мы тоже придем к такому уровню сознания
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Flamingo написав:Я сейчас нахожусь на Канарах, общаюсь с разными людьми и прихожу к выводу что они живут лучше нас в том числе потому, что у них не возникает вот таких идей как у вас. Могу привести много примеров, когда мне представляли что либо на честном слове и у меня в том числе не возникало желания как-то обмануть этих людей. Надеюсь в нашей стране мы тоже придем к такому уровню сознания
Раді за Вас. За довіру, як економічну категорію важливу для суспільного процвітання, отримали нобелівки Джон Неш, Роберт Ауманн, Томас Шеллінг. В нас же рівень взаємодовіри мінімальний, оскільки багато дуже "розумних" (по Задорнову, який навіть гуморив щось про обмін картками при поїздці в різні країни), тому і маємо те що маємо.
Ой+ написав:В нас же рівень взаємодовіри мінімальний, оскільки ...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Flamingo написав:Читаю вас и удивляюсь. Вы что не понимаете что подстрекая даже в шуточной форме вы по сути совершаете противоправные действия. Я сейчас нахожусь на Канарах, общаюсь с разными людьми и прихожу к выводу что они живут лучше нас в том числе потому, что у них не возникает вот таких идей как у вас. Могу привести много примеров, когда мне представляли что либо на честном слове и у меня в том числе не возникало желания как-то обмануть этих людей. Надеюсь в нашей стране мы тоже придем к такому уровню сознания
Бы(и)тие определяет сознание. Они тоже не сразу пришли к такому. Там выбор между: наи...ть на 500 грн. или сесть в тюрягу/cпоймать штраф - вообще не стоит, т.к. люди, как правило, не живут одним днём. Зависит от региона, страны, чем ближе к югу, тем больше риск попасть на какой-то развод в любой форме (напр., не додать то, что есть в пакете услуг). Чем ниже цена, тем больше вероятность того, что где-то есть особые условия мелким шрифтом.