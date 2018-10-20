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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7809781078117812
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:08

Подскажите,с кдв по реквизитам на юр.лицо, свои деньги заходят с комиссией 3грн не зависимо от суммы?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:25

  mihasik написав:Подскажите,с кдв по реквизитам на юр.лицо, свои деньги заходят с комиссией 3грн не зависимо от суммы?


да Бездоговорной платеж (по свободным реквизитам) - комисс 3 грн. независимо от суммы и с какой карты платите - с КДВ или с УНИ (если в счет собственных). Отправляют утром на следующий рабочий день.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:03

"в течение пяти дней..."

Зображення

Пяти дней, серьёзно? А если в отпуске человек? Совсем уже сбрендили.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:21

Esq

примат требует моего покойного отца тоже явиться в банк с паспортом - это при том что о факте его смерти примату известно - было предоставлено свидетельство о смерти.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:26

  Esq написав:Зображення

Пяти дней, серьёзно? А если в отпуске человек? Совсем уже сбрендили.

Они ж вроде давно об этом говорят. У меня при входе в п24,табличка уже несколько месяцев светится.
mihasik
 
Повідомлень: 420
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  #<1 ... 7809781078117812
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