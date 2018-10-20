|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 жов, 2018 13:08
Подскажите,с кдв по реквизитам на юр.лицо, свои деньги заходят с комиссией 3грн не зависимо от суммы?
Додано: Нед 21 жов, 2018 13:25
да Бездоговорной платеж (по свободным реквизитам) - комисс 3 грн. независимо от суммы и с какой карты платите - с КДВ или с УНИ (если в счет собственных). Отправляют утром на следующий рабочий день.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Нед 21 жов, 2018 14:03
"в течение пяти дней..."
Пяти дней, серьёзно? А если в отпуске человек? Совсем уже сбрендили.
Додано: Нед 21 жов, 2018 14:21
Esq
примат требует моего покойного отца тоже явиться в банк с паспортом - это при том что о факте его смерти примату известно - было предоставлено свидетельство о смерти.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Нед 21 жов, 2018 14:26
Додано: Нед 21 жов, 2018 15:01
Можно ли как то сделать так, чтобы при переводе между своими счетами в П24 этот платёж не сохранялся в Шаблоны ?
Напрягает несколько раз в месяц Шаблоны чистить.
Додано: Нед 21 жов, 2018 16:04
нет
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
|