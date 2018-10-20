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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 жов, 2018 14:03
"в течение пяти дней..."
Пяти дней, серьёзно? А если в отпуске человек? Совсем уже сбрендили.
Додано: Нед 21 жов, 2018 14:21
Esq
примат требует моего покойного отца тоже явиться в банк с паспортом - это при том что о факте его смерти примату известно - было предоставлено свидетельство о смерти.
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Додано: Нед 21 жов, 2018 14:26
Додано: Нед 21 жов, 2018 15:01
Можно ли как то сделать так, чтобы при переводе между своими счетами в П24 этот платёж не сохранялся в Шаблоны ?
Напрягает несколько раз в месяц Шаблоны чистить.
Додано: Нед 21 жов, 2018 16:04
нет
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Додано: Нед 21 жов, 2018 18:54
Re: Приватбанк
Шановні форумчани. Ніхто з вас чи знайомих не встановлював ТСО в своєму магазині? Через дану форму відповідають?
Можливо хтось знає приблизну вартість даного дійства. Чи взагалі є сенс встановлювати дрібному ФОП, наприклад?
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