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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7810781178127813>
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:03

"в течение пяти дней..."

Зображення

Пяти дней, серьёзно? А если в отпуске человек? Совсем уже сбрендили.
Esq
 
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Esq

примат требует моего покойного отца тоже явиться в банк с паспортом - это при том что о факте его смерти примату известно - было предоставлено свидетельство о смерти.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:26

  Esq написав:Зображення

Пяти дней, серьёзно? А если в отпуске человек? Совсем уже сбрендили.

Они ж вроде давно об этом говорят. У меня при входе в п24,табличка уже несколько месяцев светится.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:01

Можно ли как то сделать так, чтобы при переводе между своими счетами в П24 этот платёж не сохранялся в Шаблоны ?
Напрягает несколько раз в месяц Шаблоны чистить.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 16:04

  mustbe написав:Можно ли как то сделать так, чтобы при переводе между своими счетами в П24 этот платёж не сохранялся в Шаблоны ?
Напрягает несколько раз в месяц Шаблоны чистить.


нет
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:54

Re: Приватбанк

Шановні форумчани. Ніхто з вас чи знайомих не встановлював ТСО в своєму магазині? Через дану форму відповідають?
https://privatbank.ua/ru/business/termi ... pvKwlj3Edw
Можливо хтось знає приблизну вартість даного дійства. Чи взагалі є сенс встановлювати дрібному ФОП, наприклад?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 19:40

  stryzhko написав:Шановні форумчани. Ніхто з вас чи знайомих не встановлював ТСО в своєму магазині? Через дану форму відповідають?
https://privatbank.ua/ru/business/termi ... pvKwlj3Edw
Можливо хтось знає приблизну вартість даного дійства. Чи взагалі є сенс встановлювати дрібному ФОП, наприклад?


установление ТСО действует по принципу типа симбиоза - ну так было раньше точно ...
т.е. Примат не платит торговой точки за аренду рано как и торговая точка примату за то что он в ней расположен ... но у примата есть показатель эффективности его установки ... эффективность определяется количеством совершенных операций за месяц в нем - именно количеством а не суммой ... 10 раз по 1 коп это намного круче чем 1 раз 50 000 ...
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 19:59

Re: Приватбанк

IMPRINTER написав: эффективность определяется количеством совершенных операций за месяц в нем - именно количеством а не суммой ... 10 раз по 1 коп это намного круче чем 1 раз 50 000 ...

Це зрозуміло. От би величину цієї ефективності дізнатися. Всим бажаючим встановлювати ж не будуть, а кількість операцій, які захочуть здійснювати користувачі не можу передбачити.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 20:04

  stryzhko написав:
IMPRINTER написав: эффективность определяется количеством совершенных операций за месяц в нем - именно количеством а не суммой ... 10 раз по 1 коп это намного круче чем 1 раз 50 000 ...

Це зрозуміло. От би величину цієї ефективності дізнатися. Всим бажаючим встановлювати ж не будуть, а кількість операцій, які захочуть здійснювати користувачі не можу передбачити.


ну я там понимаю у них есть какая-то предварительная оценка эффективности по географичекому признаку - ну сколько рядом еще есть тумб к примеру ... они считают что если у вас в магазе будет стоять тумба то типа вы получите приход покупателей - типа зайдет бабушка оплатить коммуналочку заодно у вас и буханку хлеба купит ... поэтому примат за аренду не будет вам платить равно как и что-то брать с вас
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 20:04

  Esq написав:Зображення

Пяти дней, серьёзно? А если в отпуске человек? Совсем уже сбрендили.


Всегда можно перейти в другой банк
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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