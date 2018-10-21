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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 жов, 2018 14:03
"в течение пяти дней..."
Пяти дней, серьёзно? А если в отпуске человек? Совсем уже сбрендили.
Додано: Нед 21 жов, 2018 14:21
Esq
примат требует моего покойного отца тоже явиться в банк с паспортом - это при том что о факте его смерти примату известно - было предоставлено свидетельство о смерти.
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Додано: Нед 21 жов, 2018 14:26
Додано: Нед 21 жов, 2018 15:01
Можно ли как то сделать так, чтобы при переводе между своими счетами в П24 этот платёж не сохранялся в Шаблоны ?
Напрягает несколько раз в месяц Шаблоны чистить.
Додано: Нед 21 жов, 2018 16:04
нет
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Додано: Нед 21 жов, 2018 18:54
Re: Приватбанк
Шановні форумчани. Ніхто з вас чи знайомих не встановлював ТСО в своєму магазині? Через дану форму відповідають?
Можливо хтось знає приблизну вартість даного дійства. Чи взагалі є сенс встановлювати дрібному ФОП, наприклад?
Додано: Нед 21 жов, 2018 19:40
установление ТСО действует по принципу типа симбиоза - ну так было раньше точно ...
т.е. Примат не платит торговой точки за аренду рано как и торговая точка примату за то что он в ней расположен ... но у примата есть показатель эффективности его установки ... эффективность определяется количеством совершенных операций за месяц в нем - именно количеством а не суммой ... 10 раз по 1 коп это намного круче чем 1 раз 50 000 ...
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Додано: Нед 21 жов, 2018 19:59
Re: Приватбанк
Це зрозуміло. От би величину цієї ефективності дізнатися. Всим бажаючим встановлювати ж не будуть, а кількість операцій, які захочуть здійснювати користувачі не можу передбачити.
Додано: Нед 21 жов, 2018 20:04
ну я там понимаю у них есть какая-то предварительная оценка эффективности по географичекому признаку - ну сколько рядом еще есть тумб к примеру ... они считают что если у вас в магазе будет стоять тумба то типа вы получите приход покупателей - типа зайдет бабушка оплатить коммуналочку заодно у вас и буханку хлеба купит ... поэтому примат за аренду не будет вам платить равно как и что-то брать с вас
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Додано: Нед 21 жов, 2018 20:04
Всегда можно перейти в другой банк
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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