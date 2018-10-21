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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7810781178127813
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 20:34

Re: Приватбанк

IMPRINTER написав:поэтому примат за аренду не будет вам платить равно как и что-то брать с вас

Від привата гроші і не потрібні)) Найближчий ТСО за 15км)) Це не мені особисто. Цікавляться мешканці кількатисячної новоствореної громади з бюджетом близько 4млн на місяць, бо кажуть їздити в райцентр накладно)) От тільки підозрюю, що ефективність там зовсім невисока.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:14

  Долярчик написав:Шановний Приватбанк!
.... у Вас залишилось два тижні, щоб підвищити свої %%ставки по гривнедепо!
- в іншому випадку, Я буду забирати свої 100тис.(і не Я один, а таких, думаю буде багато бажаючих)
- тож, при підвищенні на 1,5% - Я 100% залишу свої кошти знову у Вас....
Дякую за розуміння! :D

... а Я нагадую, що у Вас залишивсь ОДИН тиждень на підняття %% по гривнедепо!
(в іншому випадку Ви втратите багато клієнтів! ) 8)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:16

Да нет тут офпреда.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:58

Так он не офпреду пишет. Себе.
Чтобы забрать с чистой совестью.
А меня вот, например, проценты совсем не интересуют. Просто неудобно дома чемоданы с деньгами держать. Мешают подметать пол.
acsir
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:14

  acsir написав:Так он не офпреду пишет. Себе.
Чтобы забрать с чистой совестью.
А меня вот, например, проценты совсем не интересуют. Просто неудобно дома чемоданы с деньгами держать. Мешают подметать пол.

Для Ваших чумуданів Мій банк. :)
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:15

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:Шановний Приватбанк!
.... у Вас залишилось два тижні, щоб підвищити свої %%ставки по гривнедепо!
- в іншому випадку, Я буду забирати свої 100тис.(і не Я один, а таких, думаю буде багато бажаючих)
- тож, при підвищенні на 1,5% - Я 100% залишу свої кошти знову у Вас....
Дякую за розуміння! :D

... а Я нагадую, що у Вас залишивсь ОДИН тиждень на підняття %% по гривнедепо!
(в іншому випадку Ви втратите багато клієнтів! ) 8)

І яка банка вже чекає Долярчика...чи під грушу?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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