RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7811781278137814>
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 20:34

Re: Приватбанк

IMPRINTER написав:поэтому примат за аренду не будет вам платить равно как и что-то брать с вас

Від привата гроші і не потрібні)) Найближчий ТСО за 15км)) Це не мені особисто. Цікавляться мешканці кількатисячної новоствореної громади з бюджетом близько 4млн на місяць, бо кажуть їздити в райцентр накладно)) От тільки підозрюю, що ефективність там зовсім невисока.
stryzhko
 
Повідомлень: 434
З нами з: 04.10.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:14

  Долярчик написав:Шановний Приватбанк!
.... у Вас залишилось два тижні, щоб підвищити свої %%ставки по гривнедепо!
- в іншому випадку, Я буду забирати свої 100тис.(і не Я один, а таких, думаю буде багато бажаючих)
- тож, при підвищенні на 1,5% - Я 100% залишу свої кошти знову у Вас....
Дякую за розуміння! :D

... а Я нагадую, що у Вас залишивсь ОДИН тиждень на підняття %% по гривнедепо!
(в іншому випадку Ви втратите багато клієнтів! ) 8)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5064
З нами з: 19.10.15
Подякував: 245 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:16

Да нет тут офпреда.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3631
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:58

Так он не офпреду пишет. Себе.
Чтобы забрать с чистой совестью.
А меня вот, например, проценты совсем не интересуют. Просто неудобно дома чемоданы с деньгами держать. Мешают подметать пол.
acsir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 387
З нами з: 22.02.12
Подякував: 20 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:14

  acsir написав:Так он не офпреду пишет. Себе.
Чтобы забрать с чистой совестью.
А меня вот, например, проценты совсем не интересуют. Просто неудобно дома чемоданы с деньгами держать. Мешают подметать пол.

Для Ваших чумуданів Мій банк. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25797
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:15

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:Шановний Приватбанк!
.... у Вас залишилось два тижні, щоб підвищити свої %%ставки по гривнедепо!
- в іншому випадку, Я буду забирати свої 100тис.(і не Я один, а таких, думаю буде багато бажаючих)
- тож, при підвищенні на 1,5% - Я 100% залишу свої кошти знову у Вас....
Дякую за розуміння! :D

... а Я нагадую, що у Вас залишивсь ОДИН тиждень на підняття %% по гривнедепо!
(в іншому випадку Ви втратите багато клієнтів! ) 8)

І яка банка вже чекає Долярчика...чи під грушу?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25797
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:42

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:
  Долярчик написав:Шановний Приватбанк!
.... у Вас залишилось два тижні, щоб підвищити свої %%ставки по гривнедепо!
- в іншому випадку, Я буду забирати свої 100тис.(і не Я один, а таких, думаю буде багато бажаючих)
- тож, при підвищенні на 1,5% - Я 100% залишу свої кошти знову у Вас....
Дякую за розуміння! :D

... а Я нагадую, що у Вас залишивсь ОДИН тиждень на підняття %% по гривнедепо!
(в іншому випадку Ви втратите багато клієнтів! ) 8)

І яка банка вже чекає Долярчика...чи під грушу?

Пропоную Укргазбанк 15,2+1,5% річних до вкладів в національній валюті на суму від 100 тис. грн. на строк від 93 до 730 днів (від 3 до 24 місяців) 16,7% на рік, або 13,44% без кролятини :!:
Manchester
Аватар користувача
 
Повідомлень: 59
З нами з: 06.01.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:46

Re: Приватбанк

Подскажите, как через интернет пожаловаться на Приват, написать им претензию?
У отца ситуация следующая, Приват почему то отвязал номер от карты и заблокировали ее, он не смог вовремя приехать в больницу в связи с этим, ему сделали операцию, нужны срочно деньги, а операторы как заученные повторяют "пусть едет с картой и паспортом в отделение" хочу составить претензию, чтобы покрыли урон здоровью в связи с данной самодеятельностью по блокировке карты
Sashulik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 650
З нами з: 21.05.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:51

Re: Приватбанк

  Manchester написав:Пропоную Укргазбанк 15,2+1,5% річних до вкладів в національній валюті на суму від 100 тис. грн. на строк від 93 до 730 днів (від 3 до 24 місяців) 16,7% на рік, або 13,44% без кролятини

Пропозиція серед лідерів гривнядепоринку.
Виплата там по депо коли? Як з поповненням?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25797
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:12

  Sashulik написав:Подскажите, как через интернет пожаловаться на Приват, написать им претензию?
У отца ситуация следующая, Приват почему то отвязал номер от карты и заблокировали ее, он не смог вовремя приехать в больницу в связи с этим, ему сделали операцию, нужны срочно деньги, а операторы как заученные повторяют "пусть едет с картой и паспортом в отделение" хочу составить претензию, чтобы покрыли урон здоровью в связи с данной самодеятельностью по блокировке карты


эх валютчики, какие вы интересные.
на сайте пб
внизу
кнопочка вопросы жалобы
оптимист вы
v57
 
Повідомлень: 1891
З нами з: 14.03.10
Подякував: 67 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7811781278137814>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Сибарит, Lost, vitaliy1111, Квесторе_поверніться і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21295)
22.10.2018 17:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.