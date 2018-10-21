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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 жов, 2018 20:34
IMPRINTER написав:поэтому примат за аренду не будет вам платить равно как и что-то брать с вас
Від привата гроші і не потрібні)) Найближчий ТСО за 15км)) Це не мені особисто. Цікавляться мешканці кількатисячної новоствореної громади з бюджетом близько 4млн на місяць, бо кажуть їздити в райцентр накладно)) От тільки підозрюю, що ефективність там зовсім невисока.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 13:16
Да нет тут офпреда.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 13:58
Так он не офпреду пишет. Себе.
Чтобы забрать с чистой совестью.
А меня вот, например, проценты совсем не интересуют. Просто неудобно дома чемоданы с деньгами держать. Мешают подметать пол.
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acsir
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Додано: Пон 22 жов, 2018 15:14
acsir написав:
Так он не офпреду пишет. Себе.
Чтобы забрать с чистой совестью.
А меня вот, например, проценты совсем не интересуют. Просто неудобно дома чемоданы с деньгами держать. Мешают подметать пол.
Для Ваших чумуданів Мій банк.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 15:15
І яка банка вже чекає Долярчика...чи під грушу?
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Додано: Пон 22 жов, 2018 15:46
Подскажите, как через интернет пожаловаться на Приват, написать им претензию?
У отца ситуация следующая, Приват почему то отвязал номер от карты и заблокировали ее, он не смог вовремя приехать в больницу в связи с этим, ему сделали операцию, нужны срочно деньги, а операторы как заученные повторяют "пусть едет с картой и паспортом в отделение" хочу составить претензию, чтобы покрыли урон здоровью в связи с данной самодеятельностью по блокировке карты
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Sashulik
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Додано: Пон 22 жов, 2018 15:51
Manchester написав:
Пропоную Укргазбанк 15,2+1,5% річних до вкладів в національній валюті на суму від 100 тис. грн. на строк від 93 до 730 днів (від 3 до 24 місяців) 16,7% на рік, або 13,44% без кролятини
Пропозиція серед лідерів гривнядепоринку.
Виплата там по депо коли? Як з поповненням?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 16:12
Sashulik написав:
Подскажите, как через интернет пожаловаться на Приват, написать им претензию?
У отца ситуация следующая, Приват почему то отвязал номер от карты и заблокировали ее, он не смог вовремя приехать в больницу в связи с этим, ему сделали операцию, нужны срочно деньги, а операторы как заученные повторяют "пусть едет с картой и паспортом в отделение" хочу составить претензию, чтобы покрыли урон здоровью в связи с данной самодеятельностью по блокировке карты
эх валютчики, какие вы интересные.
на сайте пб
внизу
кнопочка вопросы жалобы
оптимист вы
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v57
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