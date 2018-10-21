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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:22
Квесторе_поверніться написав: Manchester написав:
Пропоную Укргазбанк 15,2+1,5% річних до вкладів в національній валюті на суму від 100 тис. грн. на строк від 93 до 730 днів (від 3 до 24 місяців) 16,7% на рік, або 13,44% без кролятини
Пропозиція серед лідерів гривнядепоринку.
Виплата там по депо коли? Як з поповненням?
Депозит: Класичний з продовженням. Сплата процентів - Щомісячно. Дозволяється поповнення депозиту протягом всього строку зберігання коштів але не пізніше 184 календарних днів з першого дня строку зберігання коштів або з першого дня кожного продовженого строку зберігання коштів.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 17:24
v57 написав: Sashulik написав:
Подскажите, как через интернет пожаловаться на Приват, написать им претензию?
У отца ситуация следующая, Приват почему то отвязал номер от карты и заблокировали ее, он не смог вовремя приехать в больницу в связи с этим, ему сделали операцию, нужны срочно деньги, а операторы как заученные повторяют "пусть едет с картой и паспортом в отделение" хочу составить претензию, чтобы покрыли урон здоровью в связи с данной самодеятельностью по блокировке карты
эх валютчики, какие вы интересные.
на сайте пб
внизу
кнопочка вопросы жалобы
оптимист вы
Я реалист и не валютчик!
За наводочку спасибо!
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