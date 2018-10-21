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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7811781278137814
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:22

  Квесторе_поверніться написав:
  Manchester написав:Пропоную Укргазбанк 15,2+1,5% річних до вкладів в національній валюті на суму від 100 тис. грн. на строк від 93 до 730 днів (від 3 до 24 місяців) 16,7% на рік, або 13,44% без кролятини

Пропозиція серед лідерів гривнядепоринку.
Виплата там по депо коли? Як з поповненням?

Депозит: Класичний з продовженням. Сплата процентів - Щомісячно. Дозволяється поповнення депозиту протягом всього строку зберігання коштів але не пізніше 184 календарних днів з першого дня строку зберігання коштів або з першого дня кожного продовженого строку зберігання коштів.
Manchester
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:24

  v57 написав:
  Sashulik написав:Подскажите, как через интернет пожаловаться на Приват, написать им претензию?
У отца ситуация следующая, Приват почему то отвязал номер от карты и заблокировали ее, он не смог вовремя приехать в больницу в связи с этим, ему сделали операцию, нужны срочно деньги, а операторы как заученные повторяют "пусть едет с картой и паспортом в отделение" хочу составить претензию, чтобы покрыли урон здоровью в связи с данной самодеятельностью по блокировке карты


эх валютчики, какие вы интересные.
на сайте пб
внизу
кнопочка вопросы жалобы
оптимист вы


Я реалист и не валютчик!
За наводочку спасибо!
Sashulik
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:21

  Квесторе_поверніться написав:
  acsir написав:Так он не офпреду пишет. Себе.
Чтобы забрать с чистой совестью.
А меня вот, например, проценты совсем не интересуют. Просто неудобно дома чемоданы с деньгами держать. Мешают подметать пол.

Для Ваших чумуданів Мій банк. :)

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:32

  Мизантрóп написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  acsir написав:Так он не офпреду пишет. Себе.
Чтобы забрать с чистой совестью.
А меня вот, например, проценты совсем не интересуют. Просто неудобно дома чемоданы с деньгами держать. Мешают подметать пол.

Для Ваших чумуданів Мій банк. :)

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в десятку!

він проплачений агент кремля!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:37

Re: Приватбанк

  greenozon написав:він проплачений агент кремля!

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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  #<1 ... 7811781278137814
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