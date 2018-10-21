Manchester написав:Пропоную Укргазбанк 15,2+1,5% річних до вкладів в національній валюті на суму від 100 тис. грн. на строк від 93 до 730 днів (від 3 до 24 місяців) 16,7% на рік, або 13,44% без кролятини
Пропозиція серед лідерів гривнядепоринку. Виплата там по депо коли? Як з поповненням?
Депозит: Класичний з продовженням. Сплата процентів - Щомісячно. Дозволяється поповнення депозиту протягом всього строку зберігання коштів але не пізніше 184 календарних днів з першого дня строку зберігання коштів або з першого дня кожного продовженого строку зберігання коштів.
Sashulik написав:Подскажите, как через интернет пожаловаться на Приват, написать им претензию? У отца ситуация следующая, Приват почему то отвязал номер от карты и заблокировали ее, он не смог вовремя приехать в больницу в связи с этим, ему сделали операцию, нужны срочно деньги, а операторы как заученные повторяют "пусть едет с картой и паспортом в отделение" хочу составить претензию, чтобы покрыли урон здоровью в связи с данной самодеятельностью по блокировке карты
эх валютчики, какие вы интересные. на сайте пб внизу кнопочка вопросы жалобы оптимист вы
acsir написав:Так он не офпреду пишет. Себе. Чтобы забрать с чистой совестью. А меня вот, например, проценты совсем не интересуют. Просто неудобно дома чемоданы с деньгами держать. Мешают подметать пол.
acsir написав:Так он не офпреду пишет. Себе. Чтобы забрать с чистой совестью. А меня вот, например, проценты совсем не интересуют. Просто неудобно дома чемоданы с деньгами держать. Мешают подметать пол.