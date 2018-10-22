Flamingo написав:Читаю вас и удивляюсь. Вы что не понимаете что подстрекая даже в шуточной форме вы по сути совершаете противоправные действия. Я сейчас нахожусь на Канарах, общаюсь с разными людьми и прихожу к выводу что они живут лучше нас в том числе потому, что у них не возникает вот таких идей как у вас. Могу привести много примеров, когда мне представляли что либо на честном слове и у меня в том числе не возникало желания как-то обмануть этих людей. Надеюсь в нашей стране мы тоже придем к такому уровню сознания
А чому Ви дивуєтеся? Якщо людина лайно, то і поради у неї теж лайняні. Плюс явно якісь проблеми з головою, судячи по специфічному написанню постів. Я зараз у Китаї, Шандонг, тут звісно своя азіатська специфіка, і високі технології чудово уживаються із залишками совкового мислення, але народ до рівня товаріщєй з бубкою в голові точно не опуститься... Патамушто несолідно.