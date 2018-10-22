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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7812781378147815 Додано: Вів 23 жов, 2018 05:16 Flamingo написав: Читаю вас и удивляюсь. Вы что не понимаете что подстрекая даже в шуточной форме вы по сути совершаете противоправные действия. Я сейчас нахожусь на Канарах, общаюсь с разными людьми и прихожу к выводу что они живут лучше нас в том числе потому, что у них не возникает вот таких идей как у вас. Могу привести много примеров, когда мне представляли что либо на честном слове и у меня в том числе не возникало желания как-то обмануть этих людей. Надеюсь в нашей стране мы тоже придем к такому уровню сознания Читаю вас и удивляюсь. Вы что не понимаете что подстрекая даже в шуточной форме вы по сути совершаете противоправные действия. Я сейчас нахожусь на Канарах, общаюсь с разными людьми и прихожу к выводу что они живут лучше нас в том числе потому, что у них не возникает вот таких идей как у вас. Могу привести много примеров, когда мне представляли что либо на честном слове и у меня в том числе не возникало желания как-то обмануть этих людей. Надеюсь в нашей стране мы тоже придем к такому уровню сознания



А чому Ви дивуєтеся? Якщо людина лайно, то і поради у неї теж лайняні. Плюс явно якісь проблеми з головою, судячи по специфічному написанню постів. Я зараз у Китаї, Шандонг, тут звісно своя азіатська специфіка, і високі технології чудово уживаються із залишками совкового мислення, але народ до рівня товаріщєй з бубкою в голові точно не опуститься... Патамушто несолідно. А чому Ви дивуєтеся? Якщо людина лайно, то і поради у неї теж лайняні. Плюс явно якісь проблеми з головою, судячи по специфічному написанню постів. Я зараз у Китаї, Шандонг, тут звісно своя азіатська специфіка, і високі технології чудово уживаються із залишками совкового мислення, але народ до рівня товаріщєй з бубкою в голові точно не опуститься... Патамушто несолідно. Nighthawk Повідомлень: 1046 З нами з: 17.07.09 Подякував: 85 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 жов, 2018 07:43 Nighthawk, навчіть яким макаром білети на літак в Китай купляти...в ПП?

Якщо не секрет. , навчіть яким макаром білети на літак в Китай купляти...в ПП?Якщо не секрет. Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

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