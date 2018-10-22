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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7812781378147815
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 05:16

  Flamingo написав:Читаю вас и удивляюсь. Вы что не понимаете что подстрекая даже в шуточной форме вы по сути совершаете противоправные действия. Я сейчас нахожусь на Канарах, общаюсь с разными людьми и прихожу к выводу что они живут лучше нас в том числе потому, что у них не возникает вот таких идей как у вас. Могу привести много примеров, когда мне представляли что либо на честном слове и у меня в том числе не возникало желания как-то обмануть этих людей. Надеюсь в нашей стране мы тоже придем к такому уровню сознания


А чому Ви дивуєтеся? Якщо людина лайно, то і поради у неї теж лайняні. Плюс явно якісь проблеми з головою, судячи по специфічному написанню постів. Я зараз у Китаї, Шандонг, тут звісно своя азіатська специфіка, і високі технології чудово уживаються із залишками совкового мислення, але народ до рівня товаріщєй з бубкою в голові точно не опуститься... Патамушто несолідно.
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 07:43

Nighthawk, навчіть яким макаром білети на літак в Китай купляти...в ПП? :oops:
Якщо не секрет.
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