Flamingo написав:Читаю вас и удивляюсь. Вы что не понимаете что подстрекая даже в шуточной форме вы по сути совершаете противоправные действия. Я сейчас нахожусь на Канарах, общаюсь с разными людьми и прихожу к выводу что они живут лучше нас в том числе потому, что у них не возникает вот таких идей как у вас. Могу привести много примеров, когда мне представляли что либо на честном слове и у меня в том числе не возникало желания как-то обмануть этих людей. Надеюсь в нашей стране мы тоже придем к такому уровню сознания
А чому Ви дивуєтеся? Якщо людина лайно, то і поради у неї теж лайняні. Плюс явно якісь проблеми з головою, судячи по специфічному написанню постів. Я зараз у Китаї, Шандонг, тут звісно своя азіатська специфіка, і високі технології чудово уживаються із залишками совкового мислення, але народ до рівня товаріщєй з бубкою в голові точно не опуститься... Патамушто несолідно.
Nighthawk, навчіть яким макаром білети на літак в Китай купляти...в ПП? Якщо не секрет.
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Nighthawk написав: Якщо людина лайно, то і поради у неї теж лайняні.
Гріх таке казати, куме. Будь яка людина створена по образу і подобію Всевишнього. Гординя. Коли ми засуджуємо людину, ми узурпуємо права Бога. «А ти хто, який судиш іншого?» – говорить апостол Павел. Один Господь може виправдати або засудити когось. Ми, люди, повинні навчитися «бачити свої гріхи і не засуджувати брата свого».
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!