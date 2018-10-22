Отже, питання – як увійти в банк з якнайменшими втратами? А саме:
* як отримати безкоштовну картку?;
У відділення - Вам дадуть просту Універсалку і КДВ.
* якщо депозитну – то яка мін.сума депо?;
КДВ - карта для виплат, це і є депозитна. Мінімальна сумма депо - 2 грн.
* як відімкнути платні смс?;
СМС - безкоштовні.
* чи можна ту картку використовувати як зарплатну?;
КДВ - її можна використовувати як зарплатну, пенсійну чи соціальну.
* як "вмовити" працедавця на переведення зарплати в Приват?;
Це вже як зможете.
* чи буде безподатковий депо вічним (після продовження 6місячного депо – безподатковість збережеться)?
Так.
P.S. Все те саме можливо сдійснити в А-Банку (все аналогічно). тут - 14% безподатковий, а там - 15%