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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7812781378147815
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:21

Отже, питання – як увійти в банк з якнайменшими втратами? А саме:
* як отримати безкоштовну картку?;
У відділення - Вам дадуть просту Універсалку і КДВ.
* якщо депозитну – то яка мін.сума депо?;
КДВ - карта для виплат, це і є депозитна. Мінімальна сумма депо - 2 грн.
* як відімкнути платні смс?;
СМС - безкоштовні.
* чи можна ту картку використовувати як зарплатну?;
КДВ - її можна використовувати як зарплатну, пенсійну чи соціальну.
* як "вмовити" працедавця на переведення зарплати в Приват?;

Це вже як зможете.

* чи буде безподатковий депо вічним (після продовження 6місячного депо – безподатковість збережеться)?

Так.

P.S. Все те саме можливо сдійснити в А-Банку (все аналогічно). тут - 14% безподатковий, а там - 15% :wink:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:27

Re: Приватбанк

  jay2004 написав:як "вмовити" працедавця на переведення зарплати в Приват?

Якщо в конторі де працюєте є договір з Приватом то лише реквізити слід принести КДВ в бухгалтерію.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:52

  jay2004 написав:P.S. Все те саме можливо сдійснити в А-Банку (все аналогічно). тут - 14% безподатковий, а там - 15%

Не думаю, що роботодавця буде легко вмовити перенести обслуговування зарплатного проекту до ломбарду. 1% того не вартий.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 15:54

  Bobua написав:а от Приват завжди обходив

Я тоже - наглый и почти бесполезный для меня банк. Кроме ОЧ - ничего там интересного нет. Но я предпочту рассрочку от Альфы, чем кормить это чудище...

  Bobua написав:2) безподатковий депо,

Без зарплатного проекта смысла не имеет.

  Bobua написав:можливість якнайдешевшого платежу на карти Привату.

Sendoney у вас не работает? Перекидываете с любой карты любого банка на примат без комиссии со стороны последнего. Именно так я и делаю, когда надо перекинуть непременно только на карту примата.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 17:14

Re: Приватбанк

Так, ніби, закон дозволяє вибирати собі банк для отримання в ньому зарплати?

Чи ні?
голийВкропиві
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 17:25

  Козак-характерник написав:Будь яка людина створена по образу і подобію Всевишнього

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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 17:29

  голийВкропиві написав:Так, ніби, закон дозволяє вибирати собі банк для отримання в ньому зарплати?

Чи ні?
Ага только когда в одном ГОСУДАРСТВЕННОЙ банке год назад сотрудники написали заяву на перевод зп в приват, то им ответили что нет такой возможности. Впрочем это немного другая история. Но в нашей стране законы отдельно а люди отдельно. К сожалению:(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 17:33

  Vorlon написав:
  Bobua написав:2) безподатковий депо,

Без зарплатного проекта смысла не имеет.

Вообще-то имеет. Им (безналоховым) также успешно могут пользоваться пенсионеры, мамочки с ребёнком до 3лет, лица, получающие пособие по безработице и ещё ряд категорий лиц получающих всевозможные социальные выплаты. Главное правильно карту оформить.
Flamingo
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