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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7813781478157816>
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:27

Re: Приватбанк

  jay2004 написав:як "вмовити" працедавця на переведення зарплати в Приват?

Якщо в конторі де працюєте є договір з Приватом то лише реквізити слід принести КДВ в бухгалтерію.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:52

  jay2004 написав:P.S. Все те саме можливо сдійснити в А-Банку (все аналогічно). тут - 14% безподатковий, а там - 15%

Не думаю, що роботодавця буде легко вмовити перенести обслуговування зарплатного проекту до ломбарду. 1% того не вартий.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 15:54

  Bobua написав:а от Приват завжди обходив

Я тоже - наглый и почти бесполезный для меня банк. Кроме ОЧ - ничего там интересного нет. Но я предпочту рассрочку от Альфы, чем кормить это чудище...

  Bobua написав:2) безподатковий депо,

Без зарплатного проекта смысла не имеет.

  Bobua написав:можливість якнайдешевшого платежу на карти Привату.

Sendoney у вас не работает? Перекидываете с любой карты любого банка на примат без комиссии со стороны последнего. Именно так я и делаю, когда надо перекинуть непременно только на карту примата.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 17:14

Re: Приватбанк

Так, ніби, закон дозволяє вибирати собі банк для отримання в ньому зарплати?

Чи ні?
голийВкропиві
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 17:29

  голийВкропиві написав:Так, ніби, закон дозволяє вибирати собі банк для отримання в ньому зарплати?

Чи ні?
Ага только когда в одном ГОСУДАРСТВЕННОЙ банке год назад сотрудники написали заяву на перевод зп в приват, то им ответили что нет такой возможности. Впрочем это немного другая история. Но в нашей стране законы отдельно а люди отдельно. К сожалению:(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 17:33

  Vorlon написав:
  Bobua написав:2) безподатковий депо,

Без зарплатного проекта смысла не имеет.

Вообще-то имеет. Им (безналоховым) также успешно могут пользоваться пенсионеры, мамочки с ребёнком до 3лет, лица, получающие пособие по безработице и ещё ряд категорий лиц получающих всевозможные социальные выплаты. Главное правильно карту оформить.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:22

  Flamingo написав:Чи ні?
Ага только когда в одном ГОСУДАРСТВЕННОЙ банке год назад сотрудники написали заяву на перевод зп в приват, то им ответили что нет такой возможности. Впрочем это немного другая история. Но в нашей стране законы отдельно а люди отдельно. К сожалению:([/quote]
В нашей стране законы для отдельных людей.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:28

Сегодня в обед переводила со своей карты (банк Глобус) на свою карту Привата 1500грн через privatbank.ua/sendmoney. Деньги на УНИ не зачислены. Поддержка Привата говорит, что операция прошла успешно, но по регламенту зачисление на карту будет в течение суток.
Это давно у них так?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:30

lubopytnaya, вчера кто-то тоже жаловался на такую проблему (фичу). Потом отписался, что деньги зашли через 20 минут
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:40

  Вкладчик1234 написав:lubopytnaya, вчера кто-то тоже жаловался на такую проблему (фичу). Потом отписался, что деньги зашли через 20 минут

Ну, через 20 мин это еще куда ни шло. Но п2п с зачислением в течение суток - это вообще ни в какие ворота.
Причем, приватовская "поддержка" видит где-то у себя этот платеж, называет мне точное время операции и точную сумму с копейками. Но деньги на карту на зачисляют.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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