Скорее всего зависит от суммы.
Давича перекидывал "копейки" с Ощадовских карт - все нормально, зашло АЖ БИГОМ,
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Додано: Вів 23 жов, 2018 19:44
Re: Приватбанк
Скорее всего зависит от суммы.
Давича перекидывал "копейки" с Ощадовских карт - все нормально, зашло АЖ БИГОМ,
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 23 жов, 2018 19:50
Так ведь 1500 это и есть копейки.
18 окрября переводила из Альфы в Приват около 6000 грн тоже через privatbank.ua/sendmoney. Зашли мгновенно.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 23 жов, 2018 19:52
Попали на какую-то проверку, но об этом открыто не скажут, а будут врать про "технический сбой", "регламент", и прочую чушь. Повторю свою историю, как я пополнял карту а-банка через приватовскую тумбу. Первые три дня мне врали про "всё хорошо, операция успешна, регламент три дня, ждите", после трёх дней (пяти с выходными) стали врать про "технический сбой" и оформлять заявку на возврат средств (на приватовскую карту, естественно). Когда попросил кассовый документ о внесении денежных средств, прислали на электронную почту поддельную квитанцию, как будто я деньги внёс прямо сегодня.
Додано: Вів 23 жов, 2018 19:54
Re: Приватбанк
Так и ведь и банк не простой, а Гльобус...
Вот не подтвердил списание Привату и всьо.... ждите ответа.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 23 жов, 2018 20:02
Да какая там проверка, если у меня в Привате уже несколько лет все платежи однообразные из месяца в месяц - три налога в бюджет и оплата счета Киевэнерго.
Других операций нет.
Они мне сегодня еще и кучу писем прислали на мыло и в П24, типа оцените работу нашей службы поддержки. Понаставила всем колы
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 23 жов, 2018 20:05
Глобус прислал мне смс о списании и доступном остатке на карте.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 23 жов, 2018 20:21
Я думаю что это недостаток мгновенной ликвидности. Или не пополнили депозит в МПС
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 23 жов, 2018 20:53
Що показує у liqpay?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 23 жов, 2018 21:01
Я не знаю, как это посмотреть. Там надо, вроде, как-то регистрироваться
Но поддержка сказала, что в Ликпей эта операция отражается, как успешная.
Жадность и Отвага!
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