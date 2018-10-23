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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7813781478157816
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:44

Re: Приватбанк

  lubopytnaya написав:Это давно у них так?


Скорее всего зависит от суммы.
Давича перекидывал "копейки" с Ощадовских карт - все нормально, зашло АЖ БИГОМ,
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:50

  Goodman написав:Скорее всего зависит от суммы.
Давича перекидывал "копейки" с Ощадовских карт - все нормально, зашло АЖ БИГОМ,

Так ведь 1500 это и есть копейки.
18 окрября переводила из Альфы в Приват около 6000 грн тоже через privatbank.ua/sendmoney. Зашли мгновенно.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:52

  lubopytnaya написав:
  Вкладчик1234 написав:lubopytnaya, вчера кто-то тоже жаловался на такую проблему (фичу). Потом отписался, что деньги зашли через 20 минут

Ну, через 20 мин это еще куда ни шло. Но п2п с зачислением в течение суток - это вообще ни в какие ворота.
Причем, приватовская "поддержка" видит где-то у себя этот платеж, называет мне точное время операции и точную сумму с копейками. Но деньги на карту на зачисляют.

Попали на какую-то проверку, но об этом открыто не скажут, а будут врать про "технический сбой", "регламент", и прочую чушь. Повторю свою историю, как я пополнял карту а-банка через приватовскую тумбу. Первые три дня мне врали про "всё хорошо, операция успешна, регламент три дня, ждите", после трёх дней (пяти с выходными) стали врать про "технический сбой" и оформлять заявку на возврат средств (на приватовскую карту, естественно). Когда попросил кассовый документ о внесении денежных средств, прислали на электронную почту поддельную квитанцию, как будто я деньги внёс прямо сегодня.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:54

Re: Приватбанк

  lubopytnaya написав:Так ведь 1500 это и есть копейки.


Так и ведь и банк не простой, а Гльобус...
Вот не подтвердил списание Привату и всьо.... ждите ответа.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:02

  M-Audio написав:Попали на какую-то проверку, но об этом открыто не скажут, а будут врать про "технический сбой", "регламент", и прочую чушь.

Да какая там проверка, если у меня в Привате уже несколько лет все платежи однообразные из месяца в месяц - три налога в бюджет и оплата счета Киевэнерго.
Других операций нет.

Они мне сегодня еще и кучу писем прислали на мыло и в П24, типа оцените работу нашей службы поддержки. Понаставила всем колы :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:05

  Goodman написав:
  lubopytnaya написав:Так ведь 1500 это и есть копейки.


Так и ведь и банк не простой, а Гльобус...
Вот не подтвердил списание Привату и всьо.... ждите ответа.

Глобус прислал мне смс о списании и доступном остатке на карте.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:21

  M-Audio написав:Попали на какую-то проверку, но об этом открыто не скажут, а будут врать про "технический сбой", "регламент", и прочую чушь.

Я думаю что это недостаток мгновенной ликвидности. Или не пополнили депозит в МПС
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:53

  lubopytnaya написав:
  Goodman написав:
  lubopytnaya написав:Так ведь 1500 это и есть копейки.


Так и ведь и банк не простой, а Гльобус...
Вот не подтвердил списание Привату и всьо.... ждите ответа.

Глобус прислал мне смс о списании и доступном остатке на карте.

Що показує у liqpay?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:01

  klug написав:Що показує у liqpay?

Я не знаю, как это посмотреть. Там надо, вроде, как-то регистрироваться
Но поддержка сказала, что в Ликпей эта операция отражается, как успешная.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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  #<1 ... 7813781478157816
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