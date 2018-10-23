Додано: Вів 23 жов, 2018 19:52

lubopytnaya написав: Вкладчик1234 написав: lubopytnaya, вчера кто-то тоже жаловался на такую проблему (фичу). Потом отписался, что деньги зашли через 20 минут вчера кто-то тоже жаловался на такую проблему (фичу). Потом отписался, что деньги зашли через 20 минут

Ну, через 20 мин это еще куда ни шло. Но п2п с зачислением в течение суток - это вообще ни в какие ворота.

Причем, приватовская "поддержка" видит где-то у себя этот платеж, называет мне точное время операции и точную сумму с копейками. Но деньги на карту на зачисляют. Ну, через 20 мин это еще куда ни шло. Но п2п с зачислением в течение суток - это вообще ни в какие ворота.Причем, приватовская "поддержка" видит где-то у себя этот платеж, называет мне точное время операции и точную сумму с копейками. Но деньги на карту на зачисляют.

Попали на какую-то проверку, но об этом открыто не скажут, а будут врать про "технический сбой", "регламент", и прочую чушь. Повторю свою историю, как я пополнял карту а-банка через приватовскую тумбу. Первые три дня мне врали про "всё хорошо, операция успешна, регламент три дня, ждите", после трёх дней (пяти с выходными) стали врать про "технический сбой" и оформлять заявку на возврат средств (на приватовскую карту, естественно). Когда попросил кассовый документ о внесении денежных средств, прислали на электронную почту поддельную квитанцию, как будто я деньги внёс прямо сегодня.