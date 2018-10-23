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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7814781578167817 Додано: Вів 23 жов, 2018 23:03 lubopytnaya написав: klug написав: Що показує у liqpay? Що показує у liqpay?

Я не знаю, как это посмотреть. Там надо, вроде, как-то регистрироваться

Но поддержка сказала, что в Ликпей эта операция отражается, как успешная.

Время операции 15:56 Я не знаю, как это посмотреть. Там надо, вроде, как-то регистрироватьсяНо поддержка сказала, что в Ликпей эта операция отражается, как успешная.Время операции 15:56 там не надо регистрироваться. просто вводите свой финансовый телефон, к вам на него присылают 8-ми значный код и всё - вы в кабинете ликпея. Кстати, вы в первый раз с этой карты перевод делали? если да, то вы просто попали на проверку в ликпее, а они могут и до суток мурыжить. Хотя в большинстве случаев, просто возвращают деньги на карту-донор в течение получаса, но это если перевод в кабинете ликпея, а через безликий сендмани, как уже писала, может до суток затянуться. Просто проверяют вам ли принадлежит карта-донор и всё. У меня с месяц назад такое было. Так что зайдите в ликпей и сами посмотрите что там и как там не надо регистрироваться. просто вводите свой финансовый телефон, к вам на него присылают 8-ми значный код и всё - вы в кабинете ликпея. Кстати, вы в первый раз с этой карты перевод делали? если да, то вы просто попали на проверку в ликпее, а они могут и до суток мурыжить. Хотя в большинстве случаев, просто возвращают деньги на карту-донор в течение получаса, но это если перевод в кабинете ликпея, а через безликий сендмани, как уже писала, может до суток затянуться. Просто проверяют вам ли принадлежит карта-донор и всё. У меня с месяц назад такое было. Так что зайдите в ликпей и сами посмотрите что там и как Кассандра

Повідомлень: 648 З нами з: 04.12.12 Подякував: 17 раз. Подякували: 77 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 жов, 2018 23:22 Кассандра, спасибо.

Да, с этой карты я впервые перевела на карту Привата.

Но в этом году у меня закончились многие карты и я получила новые. Практически со всех этих новых карт я переводила деньги в Приват и всегда всё было в порядке. Жадность и Отвага! lubopytnaya

Повідомлень: 3430 З нами з: 06.04.15 Подякував: 1123 раз. Подякували: 402 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 00:06 lubopytnaya

Приват делает проверку переводов входных р2р и если карта-донор новая, то обязательно в телефонном режиме. Вот утром в операционное время позвонят в Глобус и как только там подтвердят ваш перевод Приват сразу и зачислит деньги на карту. Ждите, раньше утра чуда не будет. Sanio Повідомлень: 759 З нами з: 03.09.14 Подякував: 21 раз. Подякували: 74 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 00:16 ol_zy написав: Но, если будут пересылать на КДВ, то тогда это будут не целевые поступления и с вас Приват снимет на входе 1%, если на универсальную, то при снятии с нее с вас также снимут % на выходе, но эти средства можно разместить на депозите и снять через определенный срок с процентами на КДВ, а уже с КДВ без процентов в любом банкомате любого банка в Украине.

* в выше перечисленном варианте безподатковый вам не светит, т.к. з.п. будет поступать вне з.п. проекта. Но, если будут пересылать на КДВ, то тогда это будут не целевые поступления и с вас Приват снимет на входе 1%, если на универсальную, то при снятии с нее с вас также снимут % на выходе, но эти средства можно разместить на депозите и снять через определенный срок с процентами на КДВ, а уже с КДВ без процентов в любом банкомате любого банка в Украине.* в выше перечисленном варианте безподатковый вам не светит, т.к. з.п. будет поступать вне з.п. проекта.

Зачисление на КДВ с другого банка 0,5%, но если бухгалтерия правильно оформит платежку, то может быть и 0% и "безподатковий" без зарплатного проекта.

Еще есть вариант подключить автоматическое списание зарплаты с карты другого банка на КДВ без входной комиссии. Зачисление на КДВ с другого банка 0,5%, но если бухгалтерия правильно оформит платежку, то может быть и 0% и "безподатковий" без зарплатного проекта.Еще есть вариант подключить автоматическое списание зарплаты с карты другого банка на КДВ без входной комиссии. Sanio Повідомлень: 759 З нами з: 03.09.14 Подякував: 21 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 00:52 Sanio написав: Приват делает проверку переводов входных р2р и если карта-донор новая, то обязательно в телефонном режиме. Вот утром в операционное время позвонят в Глобус и как только там подтвердят ваш перевод Приват сразу и зачислит деньги на карту. Ждите, раньше утра чуда не будет. Приват делает проверку переводов входных р2р и если карта-донор новая, то обязательно в телефонном режиме. Вот утром в операционное время позвонят в Глобус и как только там подтвердят ваш перевод Приват сразу и зачислит деньги на карту. Ждите, раньше утра чуда не будет.

Чуда я уже не жду

В Ликпей написано "повернення" и сумма вернулась на карту. Чуда я уже не ждуВ Ликпей написано "повернення" и сумма вернулась на карту. Жадность и Отвага! lubopytnaya

Повідомлень: 3430 З нами з: 06.04.15 Подякував: 1123 раз. Подякували: 402 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7814781578167817 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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