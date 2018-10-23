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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7814781578167817
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 23:03

  lubopytnaya написав:
  klug написав:Що показує у liqpay?

Я не знаю, как это посмотреть. Там надо, вроде, как-то регистрироваться
Но поддержка сказала, что в Ликпей эта операция отражается, как успешная.
Время операции 15:56
там не надо регистрироваться. просто вводите свой финансовый телефон, к вам на него присылают 8-ми значный код и всё - вы в кабинете ликпея. Кстати, вы в первый раз с этой карты перевод делали? если да, то вы просто попали на проверку в ликпее, а они могут и до суток мурыжить. Хотя в большинстве случаев, просто возвращают деньги на карту-донор в течение получаса, но это если перевод в кабинете ликпея, а через безликий сендмани, как уже писала, может до суток затянуться. Просто проверяют вам ли принадлежит карта-донор и всё. У меня с месяц назад такое было. Так что зайдите в ликпей и сами посмотрите что там и как
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 23:22

Кассандра, спасибо.
Да, с этой карты я впервые перевела на карту Привата.
Но в этом году у меня закончились многие карты и я получила новые. Практически со всех этих новых карт я переводила деньги в Приват и всегда всё было в порядке.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 00:06

lubopytnaya
Приват делает проверку переводов входных р2р и если карта-донор новая, то обязательно в телефонном режиме. Вот утром в операционное время позвонят в Глобус и как только там подтвердят ваш перевод Приват сразу и зачислит деньги на карту. Ждите, раньше утра чуда не будет.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 00:16

  ol_zy написав:Но, если будут пересылать на КДВ, то тогда это будут не целевые поступления и с вас Приват снимет на входе 1%, если на универсальную, то при снятии с нее с вас также снимут % на выходе, но эти средства можно разместить на депозите и снять через определенный срок с процентами на КДВ, а уже с КДВ без процентов в любом банкомате любого банка в Украине.
* в выше перечисленном варианте безподатковый вам не светит, т.к. з.п. будет поступать вне з.п. проекта.

Зачисление на КДВ с другого банка 0,5%, но если бухгалтерия правильно оформит платежку, то может быть и 0% и "безподатковий" без зарплатного проекта.
Еще есть вариант подключить автоматическое списание зарплаты с карты другого банка на КДВ без входной комиссии.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 00:52

  Sanio написав:Приват делает проверку переводов входных р2р и если карта-донор новая, то обязательно в телефонном режиме. Вот утром в операционное время позвонят в Глобус и как только там подтвердят ваш перевод Приват сразу и зачислит деньги на карту. Ждите, раньше утра чуда не будет.

Чуда я уже не жду :D
В Ликпей написано "повернення" и сумма вернулась на карту.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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  #<1 ... 7814781578167817
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