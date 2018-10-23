Я не знаю, как это посмотреть. Там надо, вроде, как-то регистрироваться Но поддержка сказала, что в Ликпей эта операция отражается, как успешная. Время операции 15:56
там не надо регистрироваться. просто вводите свой финансовый телефон, к вам на него присылают 8-ми значный код и всё - вы в кабинете ликпея. Кстати, вы в первый раз с этой карты перевод делали? если да, то вы просто попали на проверку в ликпее, а они могут и до суток мурыжить. Хотя в большинстве случаев, просто возвращают деньги на карту-донор в течение получаса, но это если перевод в кабинете ликпея, а через безликий сендмани, как уже писала, может до суток затянуться. Просто проверяют вам ли принадлежит карта-донор и всё. У меня с месяц назад такое было. Так что зайдите в ликпей и сами посмотрите что там и как
Кассандра, спасибо. Да, с этой карты я впервые перевела на карту Привата. Но в этом году у меня закончились многие карты и я получила новые. Практически со всех этих новых карт я переводила деньги в Приват и всегда всё было в порядке.
lubopytnaya Приват делает проверку переводов входных р2р и если карта-донор новая, то обязательно в телефонном режиме. Вот утром в операционное время позвонят в Глобус и как только там подтвердят ваш перевод Приват сразу и зачислит деньги на карту. Ждите, раньше утра чуда не будет.
ol_zy написав:Но, если будут пересылать на КДВ, то тогда это будут не целевые поступления и с вас Приват снимет на входе 1%, если на универсальную, то при снятии с нее с вас также снимут % на выходе, но эти средства можно разместить на депозите и снять через определенный срок с процентами на КДВ, а уже с КДВ без процентов в любом банкомате любого банка в Украине. * в выше перечисленном варианте безподатковый вам не светит, т.к. з.п. будет поступать вне з.п. проекта.
Зачисление на КДВ с другого банка 0,5%, но если бухгалтерия правильно оформит платежку, то может быть и 0% и "безподатковий" без зарплатного проекта. Еще есть вариант подключить автоматическое списание зарплаты с карты другого банка на КДВ без входной комиссии.
Sanio написав:Приват делает проверку переводов входных р2р и если карта-донор новая, то обязательно в телефонном режиме. Вот утром в операционное время позвонят в Глобус и как только там подтвердят ваш перевод Приват сразу и зачислит деньги на карту. Ждите, раньше утра чуда не будет.
Чуда я уже не жду В Ликпей написано "повернення" и сумма вернулась на карту.