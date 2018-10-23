Додано: Вів 23 жов, 2018 23:03

lubopytnaya написав: klug написав: Що показує у liqpay? Що показує у liqpay?

Я не знаю, как это посмотреть. Там надо, вроде, как-то регистрироваться

Но поддержка сказала, что в Ликпей эта операция отражается, как успешная.

Время операции 15:56 Я не знаю, как это посмотреть. Там надо, вроде, как-то регистрироватьсяНо поддержка сказала, что в Ликпей эта операция отражается, как успешная.Время операции 15:56

там не надо регистрироваться. просто вводите свой финансовый телефон, к вам на него присылают 8-ми значный код и всё - вы в кабинете ликпея. Кстати, вы в первый раз с этой карты перевод делали? если да, то вы просто попали на проверку в ликпее, а они могут и до суток мурыжить. Хотя в большинстве случаев, просто возвращают деньги на карту-донор в течение получаса, но это если перевод в кабинете ликпея, а через безликий сендмани, как уже писала, может до суток затянуться. Просто проверяют вам ли принадлежит карта-донор и всё. У меня с месяц назад такое было. Так что зайдите в ликпей и сами посмотрите что там и как