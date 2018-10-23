патріотичну (в натружених руках тримають синьо-жовту Неньку Україну, яка у нас Єдина). Так і не видали.
Кажуть ліміт видачі карт вже вичерпав.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:57
Замовив карту ось тут
патріотичну (в натружених руках тримають синьо-жовту Неньку Україну, яка у нас Єдина). Так і не видали.
Кажуть ліміт видачі карт вже вичерпав.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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