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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7815781678177818
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:57

Замовив карту ось тут https://carddesign.privatbank.ua/track
патріотичну (в натружених руках тримають синьо-жовту Неньку Україну, яка у нас Єдина). Так і не видали. :(
Кажуть ліміт видачі карт вже вичерпав.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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