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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7816781778187819>
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:57

Замовив карту ось тут https://carddesign.privatbank.ua/track
патріотичну (в натружених руках тримають синьо-жовту Неньку Україну, яка у нас Єдина). Так і не видали. :(
Кажуть ліміт видачі карт вже вичерпав.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:03

Квесторе_поверніться
А спочатку замовити дало? З отриманням додому курєром? На якій стадії відмова?
Зараз можна випустити (перевипустити) не більше 6 миттєвих безкоштовних карток (незалежно від типу і валюти) на рік, всі інші - лише платні.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:09

  Sanio написав:Квесторе_поверніться
А спочатку замовити дало? З отриманням додому курєром? На якій стадії відмова?
Зараз можна випустити (перевипустити) не більше 6 миттєвих безкоштовних карток (незалежно від типу і валюти) на рік, всі інші - лише платні.

Карта прийшла у відділення...при спробі привязати її система просто не пусила. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:20

  Квесторе_поверніться написав:
  Sanio написав:Квесторе_поверніться
А спочатку замовити дало? З отриманням додому курєром? На якій стадії відмова?
Зараз можна випустити (перевипустити) не більше 6 миттєвих безкоштовних карток (незалежно від типу і валюти) на рік, всі інші - лише платні.

Карта прийшла у відділення...при спробі привязати її система просто не пусила. :(

Але пластик-то вам віддали? Спробуйте самостійно у банкоматі/терміналі/п24.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:26

Кlug, пластик віддали як сувенір. Дякую за пропозицію, попробую привязати. Але на успіх не надіюсь. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25852
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:51

  apostol написав:Приват запропонував безкоштовний випуск і обслуговування Visa Platinum...
Ещё обратите внимание, что на ней будут другие тарифы и срок действия льготного периода.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:01

  Квесторе_поверніться написав:Кlug, пластик віддали як сувенір. Дякую за пропозицію, попробую привязати. Але на успіх не надіюсь. :(

Спробуйте спочатку через Приват24, пізніше - через банкомат. Якщо відмова, то почекайте до кінця року - у січні активуєте картку.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:15

Re: Приватбанк

Sanio, начебто казали, що система враховує не календарний рік, а дивиться статистику по оформленню карток за останні 365 днів...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:03

MASolomko Я теж так думаю, але менеджер у банку запевняє, що оновиться інфо в системі після 1 січня 2019 року. Побачимо як буде насправді. А взагалі мета цього обмеження - економія безкоштовного пластика і збільшення емісії платних карток. Плюс боротьба з тими клієнтами, які часто гублять свої картки і перевипускають безкоштовно по кілька разів на рік.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:07

Re: Приватбанк

Якщо клієнт активно користується карткою, то такому можливо і випустити цю картку безкоштовно. Скільки коштує банку картка з магнітною стрічкою миттєвого випуску?
MASolomko
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