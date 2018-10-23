патріотичну (в натружених руках тримають синьо-жовту Неньку Україну, яка у нас Єдина). Так і не видали.
Кажуть ліміт видачі карт вже вичерпав.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:57
Замовив карту ось тут
патріотичну (в натружених руках тримають синьо-жовту Неньку Україну, яка у нас Єдина). Так і не видали.
Кажуть ліміт видачі карт вже вичерпав.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 16:03
Квесторе_поверніться
А спочатку замовити дало? З отриманням додому курєром? На якій стадії відмова?
Зараз можна випустити (перевипустити) не більше 6 миттєвих безкоштовних карток (незалежно від типу і валюти) на рік, всі інші - лише платні.
Додано: Сер 24 жов, 2018 16:09
Карта прийшла у відділення...при спробі привязати її система просто не пусила.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 16:20
Але пластик-то вам віддали? Спробуйте самостійно у банкоматі/терміналі/п24.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 24 жов, 2018 16:26
Кlug, пластик віддали як сувенір. Дякую за пропозицію, попробую привязати. Але на успіх не надіюсь.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 16:51
Додано: Сер 24 жов, 2018 17:01
Додано: Сер 24 жов, 2018 17:15
Re: Приватбанк
Sanio, начебто казали, що система враховує не календарний рік, а дивиться статистику по оформленню карток за останні 365 днів...
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:03
MASolomko Я теж так думаю, але менеджер у банку запевняє, що оновиться інфо в системі після 1 січня 2019 року. Побачимо як буде насправді. А взагалі мета цього обмеження - економія безкоштовного пластика і збільшення емісії платних карток. Плюс боротьба з тими клієнтами, які часто гублять свої картки і перевипускають безкоштовно по кілька разів на рік.
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:07
Re: Приватбанк
Якщо клієнт активно користується карткою, то такому можливо і випустити цю картку безкоштовно. Скільки коштує банку картка з магнітною стрічкою миттєвого випуску?
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