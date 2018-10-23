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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7816781778187819
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:23

А приватівська Платина (visa) дозволяє відвідувати бізнес-лаунжі?
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:54

  Sanio написав:Квесторе_поверніться
А спочатку замовити дало? З отриманням додому курєром? На якій стадії відмова?
Зараз можна випустити (перевипустити) не більше 6 миттєвих безкоштовних карток (незалежно від типу і валюти) на рік, всі інші - лише платні.


Мені далдонили минулого місяця те саме.
Построїв гарячку, персонального менеджера, технічний відділ. І випустили карту. Не знайшли підтвердження про 6 карт в талмуді.
тільки в методичці
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:58

  wolt450 написав:
  Sanio написав:Квесторе_поверніться
А спочатку замовити дало? З отриманням додому курєром? На якій стадії відмова?
Зараз можна випустити (перевипустити) не більше 6 миттєвих безкоштовних карток (незалежно від типу і валюти) на рік, всі інші - лише платні.


Мені далдонили минулого місяця те саме.
Построїв гарячку, персонального менеджера, технічний відділ. І випустили карту. Не знайшли підтвердження про 6 карт в талмуді.
тільки в методичці

Карта привязалась?
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:01

  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:
  Sanio написав:Квесторе_поверніться
А спочатку замовити дало? З отриманням додому курєром? На якій стадії відмова?
Зараз можна випустити (перевипустити) не більше 6 миттєвих безкоштовних карток (незалежно від типу і валюти) на рік, всі інші - лише платні.


Мені далдонили минулого місяця те саме.
Построїв гарячку, персонального менеджера, технічний відділ. І випустили карту. Не знайшли підтвердження про 6 карт в талмуді.
тільки в методичці

Карта привязалась?

користуюсь
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3088
З нами з: 07.12.10
Подякував: 9 раз.
Подякували: 294 раз.
 
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  #<1 ... 7816781778187819
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