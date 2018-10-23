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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:54
Мені далдонили минулого місяця те саме.
Построїв гарячку, персонального менеджера, технічний відділ. І випустили карту. Не знайшли підтвердження про 6 карт в талмуді.
тільки в методичці
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:58
Карта привязалась?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 24 жов, 2018 19:01
користуюсь
промокод від Мінфіна UF9U733
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