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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:23
А приватівська Платина (visa) дозволяє відвідувати бізнес-лаунжі?
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Додано: Сер 24 жов, 2018 18:54
Sanio написав:Квесторе_поверніться
А спочатку замовити дало? З отриманням додому курєром? На якій стадії відмова?
Зараз можна випустити (перевипустити) не більше 6 миттєвих безкоштовних карток (незалежно від типу і валюти) на рік, всі інші - лише платні.
Мені далдонили минулого місяця те саме.
Построїв гарячку, персонального менеджера, технічний відділ. І випустили карту. Не знайшли підтвердження про 6 карт в талмуді.
тільки в методичці
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wolt450
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Додано: Сер 24 жов, 2018 18:58
wolt450 написав: Sanio написав:Квесторе_поверніться
А спочатку замовити дало? З отриманням додому курєром? На якій стадії відмова?
Зараз можна випустити (перевипустити) не більше 6 миттєвих безкоштовних карток (незалежно від типу і валюти) на рік, всі інші - лише платні.
Мені далдонили минулого місяця те саме.
Построїв гарячку, персонального менеджера, технічний відділ. І випустили карту. Не знайшли підтвердження про 6 карт в талмуді.
тільки в методичці
Карта привязалась?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 24 жов, 2018 19:01
Квесторе_поверніться написав: wolt450 написав: Sanio написав:Квесторе_поверніться
А спочатку замовити дало? З отриманням додому курєром? На якій стадії відмова?
Зараз можна випустити (перевипустити) не більше 6 миттєвих безкоштовних карток (незалежно від типу і валюти) на рік, всі інші - лише платні.
Мені далдонили минулого місяця те саме.
Построїв гарячку, персонального менеджера, технічний відділ. І випустили карту. Не знайшли підтвердження про 6 карт в талмуді.
тільки в методичці
Карта привязалась?
користуюсь
промокод від Мінфіна UF9U733
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wolt450
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Додано: Сер 24 жов, 2018 20:10
Кстати, сейчас уже можно заказать одну "патриотку" в месяц бесплатно. Расходов много... Видимо.
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MASolomko
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