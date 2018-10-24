RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7817781878197820
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:52

Кешбек з Google Pay
з 22 жовтня 2018 до 31 жовтня 2018
Повертаємо 20 грн за першу купівлю з Google Pay


https://promos.privatbank.ua/ua/cashback-google-pay
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3187
З нами з: 01.06.14
Подякував: 174 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:17

  Stringer написав:
  apostol написав:А приватівська Платина (visa) дозволяє відвідувати бізнес-лаунжі?

Да


Є ще деякі умови:
Програма LoungeKey – Ваш доступ до VIP-залів аеропортів
Отримайте доступ до 888 VIP-залів аеропортів по всьому світі за програмою LoungeKey. Покажіть адміністрації залу свою преміальну картку (Mastercard або Visa), і Вам буде надано доступ до зали, незалежно від авіакомпанії та класу авіаквитка.
Список учасників програми доступний за адресою http://www.loungekey.com/privatbank
Умови відвідування лаундж-залів залежать від типу картки.
За картками Visa:
Вартість послуги* – 27 USD за 1 людину (якщо Ви проводите гостей – 27 USD за кожного гостя).
Період оплати – відразу під час входу до лаундж-залу з преміальною карткою Visa.
Додаткова інформація: оплата проходить як купівля в Інтернеті, на картці повинно бути встановлено інтернет-ліміт.
Після оплати обов’язково візьміть чек в адміністратора лаундж-залу!
* Вартість послуги встановлюється платіжними системами та не залежить від банку. https://privatbank.ua/platezhnie-karty/vip-karty


Раніше можна було мати віп-сервісу трохи на халяву у Борисполі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2055
З нами з: 19.04.12
Подякував: 20 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:43

  MASolomko написав:С начала нового банковского дня (в выходные тоже работает) информация должна быть актуальна.

Принцип такой: сегодня внесли, завтра посмотрели. В режиме онлайн не работает расчёт.


Значит, если платеж был внесен вчера и сегодня сумма отсутствует в информации "рассчитать", то все в порядке?
Чтобы не платить процентов за пользование кредитом, все траты, которые Вы совершили в этом месяце, нужно погасить до 25 ноября.

Если Вы не сможете внести эту сумму, Вам нужно будет вносить обязательный платеж ежемесячно до 25 числа, пока не погасится весь кредит, а на сумму кредита будет начисляться 3.6% в месяц (в конце месяца).
Пенс
Аватар користувача
 
Повідомлень: 154
З нами з: 04.09.15
Подякував: 63 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:45

Re: Приватбанк

Ув. форумчане подскажите, а можно поменять логин и вместо номера телефона поставить любой другой?
Пенс
Аватар користувача
 
Повідомлень: 154
З нами з: 04.09.15
Подякував: 63 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7817781878197820
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, kostya77, slasva, wolt450 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.