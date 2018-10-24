apostol написав:А приватівська Платина (visa) дозволяє відвідувати бізнес-лаунжі?
Да
Є ще деякі умови:
Програма LoungeKey – Ваш доступ до VIP-залів аеропортів Отримайте доступ до 888 VIP-залів аеропортів по всьому світі за програмою LoungeKey. Покажіть адміністрації залу свою преміальну картку (Mastercard або Visa), і Вам буде надано доступ до зали, незалежно від авіакомпанії та класу авіаквитка. Список учасників програми доступний за адресою http://www.loungekey.com/privatbank Умови відвідування лаундж-залів залежать від типу картки. За картками Visa: Вартість послуги* – 27 USD за 1 людину (якщо Ви проводите гостей – 27 USD за кожного гостя). Період оплати – відразу під час входу до лаундж-залу з преміальною карткою Visa. Додаткова інформація: оплата проходить як купівля в Інтернеті, на картці повинно бути встановлено інтернет-ліміт. Після оплати обов’язково візьміть чек в адміністратора лаундж-залу! * Вартість послуги встановлюється платіжними системами та не залежить від банку. https://privatbank.ua/platezhnie-karty/vip-karty
Раніше можна було мати віп-сервісу трохи на халяву у Борисполі.
MASolomko написав:С начала нового банковского дня (в выходные тоже работает) информация должна быть актуальна.
Принцип такой: сегодня внесли, завтра посмотрели. В режиме онлайн не работает расчёт.
Значит, если платеж был внесен вчера и сегодня сумма отсутствует в информации "рассчитать", то все в порядке? Чтобы не платить процентов за пользование кредитом, все траты, которые Вы совершили в этом месяце, нужно погасить до 25 ноября.
Если Вы не сможете внести эту сумму, Вам нужно будет вносить обязательный платеж ежемесячно до 25 числа, пока не погасится весь кредит, а на сумму кредита будет начисляться 3.6% в месяц (в конце месяца).