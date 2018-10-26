Додано: Суб 27 жов, 2018 11:59

Сьогодні успішно знімав єврики по карті з терміном дії до 09/18. Так як зараз ставка по євро "виганяюща" клієнтів, то і не хотілось переробляти для одноразової операції і не як виявилось і по простроченій прекрасно проходить.

Не так добре з грошима, як погано без них.