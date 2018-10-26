apostol написав:А приватівська Платина (visa) дозволяє відвідувати бізнес-лаунжі?
Да
Є ще деякі умови:
Програма LoungeKey – Ваш доступ до VIP-залів аеропортів Отримайте доступ до 888 VIP-залів аеропортів по всьому світі за програмою LoungeKey. Покажіть адміністрації залу свою преміальну картку (Mastercard або Visa), і Вам буде надано доступ до зали, незалежно від авіакомпанії та класу авіаквитка. Список учасників програми доступний за адресою http://www.loungekey.com/privatbank Умови відвідування лаундж-залів залежать від типу картки. За картками Visa: Вартість послуги* – 27 USD за 1 людину (якщо Ви проводите гостей – 27 USD за кожного гостя). Період оплати – відразу під час входу до лаундж-залу з преміальною карткою Visa. Додаткова інформація: оплата проходить як купівля в Інтернеті, на картці повинно бути встановлено інтернет-ліміт. Після оплати обов’язково візьміть чек в адміністратора лаундж-залу! * Вартість послуги встановлюється платіжними системами та не залежить від банку. https://privatbank.ua/platezhnie-karty/vip-karty
Раніше можна було мати віп-сервісу трохи на халяву у Борисполі.
Сьогодні успішно знімав єврики по карті з терміном дії до 09/18. Так як зараз ставка по євро "виганяюща" клієнтів, то і не хотілось переробляти для одноразової операції і не як виявилось і по простроченій прекрасно проходить.
Долярчик написав:... там, взагалі, по всьому хочуть ВИГНАТИ клієнтів!
п. с. ... в понеділок піду замовлю суму в грн по виплаті депо......буду забирати.... - повернусь, коли будуть АДЕКВАТНІ І КОНКУРУЮЧІ % по депо!
Привату абсолютно не нужны деньги! Я здесь чисто из-за того,что Приват меня ниразу не подвёл,а то,что % меньше,чем в других,то я же здесь не миллиард $ держу! Почитаешь ветки других банков так аж страшно становится! А чего Вы пешком ходите и заказываете сумму? Я лично звоню на 3700 за 2 дня и без проблем заказываю!
Ой+ написав:Сьогодні успішно знімав єврики по карті з терміном дії до 09/18. Так як зараз ставка по євро "виганяюща" клієнтів, то і не хотілось переробляти для одноразової операції і не як виявилось і по простроченій прекрасно проходить.
ПрелесТно. При перевыпуске карт, старая просто бросается в мусорное ведро под столом менеджера (даже не режется). И никто не знает, что с ними делают дальше
Долярчик написав:... там, взагалі, по всьому хочуть ВИГНАТИ клієнтів!
п. с. ... в понеділок піду замовлю суму в грн по виплаті депо......буду забирати.... - повернусь, коли будуть АДЕКВАТНІ І КОНКУРУЮЧІ % по депо!
Привату абсолютно не нужны деньги! Я здесь чисто из-за того,что Приват меня ниразу не подвёл,а то,что % меньше,чем в других,то я же здесь не миллиард $ держу! Почитаешь ветки других банков так аж страшно становится! А чего Вы пешком ходите и заказываете сумму? Я лично звоню на 3700 за 2 дня и без проблем заказываю!
... а мені просто по дорозі на/з роботи(майже повз відділення ходжу)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4