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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7818781978207821
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:11

  Ой+ написав:
  Stringer написав:
  apostol написав:А приватівська Платина (visa) дозволяє відвідувати бізнес-лаунжі?

Да


Є ще деякі умови:
Програма LoungeKey – Ваш доступ до VIP-залів аеропортів
Отримайте доступ до 888 VIP-залів аеропортів по всьому світі за програмою LoungeKey. Покажіть адміністрації залу свою преміальну картку (Mastercard або Visa), і Вам буде надано доступ до зали, незалежно від авіакомпанії та класу авіаквитка.
Список учасників програми доступний за адресою http://www.loungekey.com/privatbank
Умови відвідування лаундж-залів залежать від типу картки.
За картками Visa:
Вартість послуги* – 27 USD за 1 людину (якщо Ви проводите гостей – 27 USD за кожного гостя).
Період оплати – відразу під час входу до лаундж-залу з преміальною карткою Visa.
Додаткова інформація: оплата проходить як купівля в Інтернеті, на картці повинно бути встановлено інтернет-ліміт.
Після оплати обов’язково візьміть чек в адміністратора лаундж-залу!
* Вартість послуги встановлюється платіжними системами та не залежить від банку. https://privatbank.ua/platezhnie-karty/vip-karty


Раніше можна було мати віп-сервісу трохи на халяву у Борисполі.

До конца года кое что есть ;-)
https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... e-key.html
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:02

  Stringer написав:До конца года кое что есть ;-)
https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... e-key.html

Ну если быть точным, то это кое что есть аж до конца 2019 года :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:35

  Flamingo написав:
  Stringer написав:До конца года кое что есть ;-)
https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... e-key.html

Ну если быть точным, то это кое что есть аж до конца 2019 года :)

Ну думаю там точно все описано, и если не откроете карту до конца этого декабря, то с кое чем пролетите
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:59

  Stringer написав:
  Flamingo написав:
  Stringer написав:До конца года кое что есть ;-)
https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... e-key.html

Ну если быть точным, то это кое что есть аж до конца 2019 года :)

Ну думаю там точно все описано, и если не откроете карту до конца этого декабря, то с кое чем пролетите

Ну если карта уже открыта и данная услуга уже даже используется, то точно не полечу :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 22:13

  Stringer написав:Ну думаю там точно все описано, и если не откроете карту до конца этого декабря, то с кое чем пролетите

А де Ви вичитали, що карта має бути випущена до грудня?
apostol
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:59

Re: Приватбанк

Сьогодні успішно знімав єврики по карті з терміном дії до 09/18. Так як зараз ставка по євро "виганяюща" клієнтів, то і не хотілось переробляти для одноразової операції і не як виявилось і по простроченій прекрасно проходить.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 12:06

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:зараз ставка по євро "виганяюща" клієнтів,

... там, взагалі, по всьому хочуть ВИГНАТИ клієнтів!

п. с.
... в понеділок піду замовлю суму в грн по виплаті депо......буду забирати....
- повернусь, коли будуть АДЕКВАТНІ І КОНКУРУЮЧІ % по депо!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 12:34

Re: Приватбанк

  Долярчик написав:... там, взагалі, по всьому хочуть ВИГНАТИ клієнтів!

п. с.
... в понеділок піду замовлю суму в грн по виплаті депо......буду забирати....
- повернусь, коли будуть АДЕКВАТНІ І КОНКУРУЮЧІ % по депо!
Привату абсолютно не нужны деньги! Я здесь чисто из-за того,что Приват меня ниразу не подвёл,а то,что % меньше,чем в других,то я же здесь не миллиард $ держу! Почитаешь ветки других банков так аж страшно становится! А чего Вы пешком ходите и заказываете сумму? Я лично звоню на 3700 за 2 дня и без проблем заказываю!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 12:38

  Ой+ написав:Сьогодні успішно знімав єврики по карті з терміном дії до 09/18. Так як зараз ставка по євро "виганяюща" клієнтів, то і не хотілось переробляти для одноразової операції і не як виявилось і по простроченій прекрасно проходить.

ПрелесТно.
При перевыпуске карт, старая просто бросается в мусорное ведро под столом менеджера (даже не режется). И никто не знает, что с ними делают дальше
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 13:04

  bub-har написав:
  Долярчик написав:... там, взагалі, по всьому хочуть ВИГНАТИ клієнтів!

п. с.
... в понеділок піду замовлю суму в грн по виплаті депо......буду забирати....
- повернусь, коли будуть АДЕКВАТНІ І КОНКУРУЮЧІ % по депо!
Привату абсолютно не нужны деньги! Я здесь чисто из-за того,что Приват меня ниразу не подвёл,а то,что % меньше,чем в других,то я же здесь не миллиард $ держу! Почитаешь ветки других банков так аж страшно становится! А чего Вы пешком ходите и заказываете сумму? Я лично звоню на 3700 за 2 дня и без проблем заказываю!

... а мені просто по дорозі на/з роботи(майже повз відділення ходжу) :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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