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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7819782078217822
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 13:51

Re: Приватбанк

  bub-har написав:Я лично звоню на 3700 за 2 дня и без проблем заказываю!


а ще можна через П24
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greenozon
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 13:55

Re: Приватбанк

Копилка по трём аккам не округлилась. Горячка традиционно предлагает переподключить.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 14:10

  lel написав:Копилка по трём аккам не округлилась. Горячка традиционно предлагает переподключить.

аналогично, ранее писали об этом,так модераторы чего то поудаляли
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velvet lel уже округлилась :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:23

  Кассандра написав:velvet lel уже округлилась :wink:

Поки що ні
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