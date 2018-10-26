а ще можна через П24
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 13:51
Re: Приватбанк
+50грн !
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Додано: Суб 27 жов, 2018 13:51
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 27 жов, 2018 13:55
Re: Приватбанк
Копилка по трём аккам не округлилась. Горячка традиционно предлагает переподключить.
Додано: Суб 27 жов, 2018 14:10
аналогично, ранее писали об этом,так модераторы чего то поудаляли
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Додано: Суб 27 жов, 2018 15:23
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